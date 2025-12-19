Tái tạo dây chằng sau hai lần đứt

TP HCMÔng Phương, 42 tuổi, hai lần bị đứt dây chằng, được bác sĩ kết hợp cùng lúc 3 kỹ thuật để tái tạo.

Ông Phương lần đầu bị đứt dây chằng chéo trước ở khớp gối phải do chấn thương thể thao, lần thứ hai đứt do tai nạn giao thông. ThS.BS.CKI Mai Hoàng Dương, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tái đứt dây chằng có thể khiến người bệnh bị thoái hóa khớp sớm, đau mạn tính, mất ổn định khớp, teo cơ và hạn chế vận động.

Nhằm giúp ông Phương có thể chơi thể thao, giảm nguy cơ tái đứt dây chằng trong tương lai, bác sĩ sử dụng đồng thời 3 kỹ thuật là Lemaire, gân tứ đầu nông và All-inside (tất cả bên trong) để phẫu thuật điều trị.

Kết quả chụp MRI cho thấy dây chằng chéo trước đã đứt hoàn toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chụp MRI và CT dựng hình khớp gối để khảo sát đường hầm cũ và các cấu trúc quanh gối bệnh nhân, lên phương án lựa chọn mảnh gân, thiết bị cố định, định hướng đường hầm chính xác nhất có thể. Đầu tiên, bác sĩ nội soi đánh giá trực tiếp các tổn thương trong khớp, loại bỏ các thiết bị cố định dây chằng từ ca phẫu thuật trước và làm sạch, tạo đường hầm theo CT hướng dẫn. Sau đó, bác sĩ lấy một đoạn gân tứ đầu nông nằm ở phía trước đùi, trên xương bánh chè để làm mảnh ghép dây chằng theo kích thước đã đo.

Theo bác sĩ Dương, gân này đang được sử dụng ngày càng nhiều trong tái tạo dây chằng nhờ đường kính lớn nên mảnh ghép to hơn, tăng độ vững và giảm nguy cơ tái đứt, chiều dài tốt, đáp ứng được nhiều kỹ thuật cố định. Vị trí lấy gân ít đau, ít bị tổn thương hơn.

Sau khi tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh gân tứ đầu nông, bác sĩ sử dụng dải mạc chậu chày để tăng cường bên ngoài bằng kỹ thuật Lemaire. Mảnh gân được luồn dưới dây chằng bên ngoài, kéo căng và cố định vào xương, từ đó giảm lực xoay tác động lên mảnh ghép mới, tăng độ vững cho khớp gối, giảm nguy cơ giãn mảnh ghép và tái đứt dây chằng. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ không sử dụng garo đùi để tránh đau sau mổ, tránh tổn thương thần kinh cơ do garo, giảm sưng phù và cứng gối, giảm nguy cơ huyết khối tĩnh mạch, hạn chế thoát dịch ra mô mềm...

Tất cả thao tác được thực hiện bên trong khớp thông qua các lỗ nhỏ trên da 1 cm. Đây là phương pháp phẫu thuật nội soi tiên tiến All-inside giúp giảm tối đa tổn thương các mô mềm xung quanh, giảm nguy cơ nhiễm trùng, người bệnh ít đau, ít mất máu và phục hồi nhanh hơn.

Bác sĩ Dương (phải) lấy gân tứ đầu nông cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày đầu sau phẫu thuật, người bệnh chỉ còn đau nhẹ tại vị trí vết mổ, có thể đi lại với nạng. Bác sĩ tiên lượng sau 6 tuần, ông có thể sinh hoạt bình thường, chơi thể thao trở lại sau 6 tháng.

Bác sĩ Dương cho biết khoảng 3-10% trường hợp tái đứt dây chằng, nguyên nhân như chấn thương mới ở vị trí cũ, kỹ thuật mổ chưa tối ưu, mảnh ghép nhỏ hoặc phục hồi chức năng không đầy đủ. Khi dây chằng bị đứt nhiều lần, tốc độ phục hồi của lần điều trị sau chậm hơn và nguy cơ tái đứt cao hơn. Do đó, khi đứt dây chằng lần đầu, người bệnh nên điều trị ở chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình hoặc y học thể thao. Sau điều trị, cần tập phục hồi chức năng theo đúng chỉ định của bác sĩ, tránh hoạt động mạnh quá sớm. Khi có dấu hiệu tái đứt, người bệnh nên nhanh chóng đi khám để kịp thời điều trị.

Phi Hồng

*Tên người bệnh đã được thay đổi