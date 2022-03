Tại sao phụ nữ hay đau lưng hơn nam giới?

Việc mang thai, sự khác biệt về cấu trúc khung xương chậu và nồng độ hormone là những lý do chính có thể khiến phụ nữ đau lưng nhiều hơn so với đàn ông.

Lưng đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Nó có tác dụng bảo vệ các mô cơ thể, hỗ trợ cấu trúc xương và hỗ trợ chuyển động. Một trong những chức năng quan trọng nữa của lưng là bảo vệ các cơ quan trong bụng và xương chậu, làm vỏ bọc cho tủy sống và hệ thần kinh.

Lưng dưới hỗ trợ nâng đỡ trọng lượng của nửa trên cơ thể. Các động tác uốn, xoay hoặc vươn đều liên quan đến cử động lưng dưới nên những chấn thương ở vùng thắt lưng rất dễ nhận thấy. Khi dây chằng, gân, cơ và cột sống bị thương, các biến chứng có thể xảy ra, gây đau đớn lâu dài.

Đau lưng thường được cho là bệnh người già hay do chấn thương. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố có thể dẫn tới đau lưng. Bất kỳ ai cũng có thể bị đau lưng nếu thể chất yếu, quá cân hay làm việc nặng nhọc. Giới tính cũng là yếu tố liên quan đến tình trạng đau lưng.

Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ bị đau thắt lưng và đau thần kinh tọa nhiều hơn đàn ông. Biến đổi về gen kích thích cơn đau ở nữ giới nhưng lại ngăn chặn cơn đau ở nam giới. Nghiên cứu đã theo dõi gần 300 bệnh nhân bị sa đĩa đệm trong một năm sau khi họ nhập viện điều trị ban đầu. Kết quả cho thấy nam giới cũng phục hồi nhanh hơn phụ nữ sau cơn đau của họ.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (năm 2009), 30% phụ nữ bị đau lưng dưới, trong khi tỷ lệ này ở đàn ông là 26%. Tuy nhiên, lý do chính xác khiến phụ nữ hay bị đau lưng hơn nam giới chưa được làm rõ. Một số khác biệt về thể chất giữa nam giới và phụ nữ được cho là nguyên nhân đằng sau thực tế này.

Phụ nữ bị đau thắt lưng và đau thần kinh tọa nhiều hơn đàn ông. Ảnh: Stucky Chiropractic

Vị trí xương cụt

Đau xương cụt có thể xảy ra khi ngồi hoặc thực hiện bất kỳ động tác nào gây áp lực lên vùng xương cụt. Cơn đau có thể phát triển từ từ hoặc xuất hiện sau một chấn thương hay tai nạn. Việc mang thai và vị trí xương cụt của phụ nữ khiến khả năng họ bị đau xương cụt cao gấp 5 lần so với nam giới. Các biến chứng trong lúc sinh con, khi đầu đứa trẻ đè lên xương cụt, có thể làm nặng thêm vùng xương cụt và gây đau. Nhiều nghiên cứu cho thấy 50-70% phụ nữ bị đau lưng khi mang thai.

Thông thường, chứng đau xương cụt xuất hiện ở phụ nữ ngoài 40 tuổi. Đau xương cụt có thể biến mất nhờ điều trị hoặc trở thành một vấn đề mạn tính cần được chăm sóc lâu dài.

Chứng loãng xương

Loãng xương có thể dẫn đến gãy nén đốt sống. Xương mỏng có thể dễ dàng bị gãy sau một cử động bất ngờ. Từ hắt hơi đến ngã đều có thể gây gãy nén đốt sống, có thể kèm theo cơn đau hoặc không. Ở một số trường hợp, loãng xương còn là nguyên nhân gây giảm chiều cao hay gù lưng.

Gần 80% người bị loãng xương là nữ giới nên đau lưng do gãy nén đốt sống sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn hẳn so với đàn ông. Phụ nữ trên 45 tuổi hoặc có tiền sử gia đình bị gãy xương do đè ép có nguy cơ loãng xương cao hơn.

Đau cơ xơ hóa

Đau ở cổ, hông và lưng là triệu chứng điển hình của bệnh đau cơ xơ hóa. Dấu hiệu của tình trạng này bao gồm mệt mỏi, cứng khớp và đau cơ. Các triệu chứng có thể xuất hiện và biến mất ở những vị trí khác nhau mà không báo trước.

Đau cơ xơ hóa thường đi kèm với hội chứng ruột kích thích, viêm khớp và trầm cảm. Các nhà khoa học chưa rõ lý do tại sao đau cơ xơ hóa ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới, nhưng một số người tin rằng nó liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố hiện có ở phụ nữ lớn tuổi. Đau cơ xơ hóa thường xuất hiện ở phụ nữ tiền mãn kinh khi mức độ estrogen bắt đầu suy giảm.

Thoái hóa đốt sống cổ

Thoái hóa đốt sống cổ là tình trạng một trong các đốt sống trượt qua đốt sống bên dưới. Trong quá trình vận động, đốt sống có thể chèn ép các dây thần kinh ở cột sống và khiến cơn đau truyền xuống lưng và xuống chân.

Phụ nữ có nguy cơ bị thoái hóa đốt sống cổ cao gấp 3 lần nam giới do sự khác biệt về cấu trúc của vùng xương chậu, hàm lượng hormone thay đổi và xu hướng mật độ xương thấp. Bệnh chủ yếu gặp ở những người trên 50 tuổi khi các vấn đề liên quan đến tuổi tác làm suy yếu các dây chằng và khớp xung quanh cột sống của bạn.

Căng thẳng

Căng thẳng, thiếu ngủ, trầm cảm và các vấn đề tâm lý ở nữ giới có thể gây ra tình trạng căng cơ ở lưng. Tình trạng đau bụng kinh, sỏi thận, ung thư và các bệnh khác cũng có thể gây ra đau lưng. Việc điều trị các bệnh lý nền này có thể làm giảm đau lưng hoàn toàn. Ngoài ra, vật lý trị liệu, giãn cơ, chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục có thể giúp tăng cường cơ lưng, cải thiện và duy trì sự dẻo dai để ngăn ngừa cơn đau lưng ở phụ nữ.

