Sức khỏe phổi tác động đến các cơ quan khác như não, đường ruột, chức năng miễn dịch, trong khi nhiều yếu tố từ môi trường có thể làm tổn thương phổi nếu không biết cách bảo vệ.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Eat This, Not That)