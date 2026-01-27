Tại sao móng quặp?

Bất thường bẩm sinh về cấu trúc móng, bệnh lý, chấn thương hoặc thói quen sinh hoạt không hợp lý có thể gây ra tình trạng móng quặp.

Móng quặp (móng mọc ngược hay móng chọc thịt) là tình trạng thân móng không mọc thẳng mà quặp lại như móng vuốt, cắm sâu vào phần thịt ở hai bên khóe ngón chân, gây đau nhức. ThS.BS.CKI Lê Nhật Thành, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết móng quặp rất phổ biến, gặp nhiều ở ngón chân cái và thường không nguy hiểm nhưng một số trường hợp có thể dẫn đến nhiễm trùng xương và nhiễm trùng máu.

Theo bác sĩ Thành, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này và thường được chia thành hai nhóm chính.

Thói quen sinh hoạt

Đi giày mũi nhọn hoặc giày chật tạo sức ép lên chân, làm cho móng không thể mọc vượt lên trên bề mặt thịt như bình thường mà phải cuốn vào trong, quặp vào thịt. Thói quen lấy khóe và cắt móng chân quá ngắn làm móng mất đi phần rìa, tạo điều kiện cho phần mềm xung quanh chèn ép vào chỗ móng bị cắt đi. Khi móng mọc lại mất đi định hướng cũ, đâm xuyên qua các mô mềm, chọc vào thịt.

Bệnh lý

Những bất thường bẩm sinh trong cấu trúc bàn chân hoặc ở móng như bàn chân bẹt, ngón cái vẹo ngoài, móng chân hình càng cua... làm tăng nguy cơ móng chân bẹt.

Móng chọc thịt còn thường xảy ra ở người mắc các bệnh lý như béo phì, đái tháo đường, suy tim, suy thận, viêm khớp bàn ngón chân mạn tính, bệnh lý mạch máu chi dưới, người dùng thuốc điều trị ung thư... Người chơi các môn thể thao đòi hỏi chạy nhảy nhiều như chạy bộ, bóng rổ, khiêu vũ... cũng có nguy cơ cao bị móng quặp do những chấn thương nhỏ ở bàn chân tái phát nhiều lần.

Bác sĩ Thành giải thích kết quả khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Thành cho biết điều trị móng quặp không khó. Ở giai đoạn đầu, khi móng chỉ vừa sưng đau nhẹ, có thể dùng gạc bông nhỏ nhét kẽ móng, giữ vệ sinh sạch sẽ và dùng gel hoặc kem kháng khuẩn trong vài ngày. Tuy nhiên, một số người bệnh chủ quan không điều trị sớm, móng quặp vào thịt ngày càng sâu, vi khuẩn xâm nhập vào khóe chân bị thương, gây sưng đau nhiều và chảy dịch mủ, có mùi hôi. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể phẫu thuật rạch tháo ổ mủ và cắt bỏ một phần móng đến tận rễ móng để tránh tái phát. Tiểu phẫu khoảng 5-10 phút và người bệnh được gây tê tại chỗ.

Móng quặp nguy hiểm với người mắc hội chứng bàn chân đái tháo đường. Nguyên nhân là do dây thần kinh ở bàn chân bị tổn thương, người bệnh không cảm giác được bất thường, phát hiện muộn móng quặp, có thể biến chứng nhiễm trùng xương, nhiễm trùng máu, cắt cụt chi.

Để phòng ngừa móng quặp, người bệnh cần chăm sóc móng đúng cách. Giữ vệ sinh, không cắt móng quá ngắn hay sát vào rìa màu hồng của thân móng, chừa lại khoảng 1 mm để móng mọc theo nếp cũ, không lấy khóe móng thường xuyên. Mang giày, tất vừa chân, nhất là khi tham gia các hoạt động thể thao. Người mắc các bệnh nền như đái tháo đường, giãn tĩnh mạch chi dưới cần kiểm tra bàn chân thường xuyên và đi khám ngay khi có bất thường để được can thiệp kịp thời.

Phi Hồng