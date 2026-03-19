Tại sao lupus ban đỏ không thể chữa khỏi?

Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc lupus ban đỏ. Bệnh nguy hiểm thế nào và tại sao không thể chữa khỏi hoàn toàn? (Nguyễn Dũng, Tiền Giang)

Trả lời:

Hệ miễn dịch đóng vai trò nhận diện, tiêu diệt mầm bệnh và ghi nhớ chúng để tạo khả năng miễn dịch, ngăn ngừa tái nhiễm, thúc đẩy phục hồi các tổn thương. Tuy nhiên, ở những người mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, thay vì tiêu diệt các tác nhân gây bệnh từ môi trường, hệ miễn dịch bị rối loạn do nhiều cơ chế phức tạp, lại tấn công các cơ quan lành của cơ thể và gây bệnh. Nguyên nhân gây bệnh và phương pháp tác động trúng đích để giải quyết sự "nhầm lẫn" này vẫn chưa được tìm ra.

Các phương pháp điều trị hiện nay chủ yếu tập trung vào ngăn chặn tổn thương cơ quan, hạn chế bệnh tiến triển, ngăn các đợt cấp của bệnh, giảm di chứng do bệnh và điều trị gây ra. Tùy thuộc vào thể bệnh cũng như cơ địa mỗi người bệnh, bác sĩ có phác đồ điều trị riêng gồm dùng thuốc kháng viêm corticoid, thuốc ức chế miễn dịch, liệu pháp sinh học... để kiểm soát triệu chứng và hoạt tính bệnh. Đồng thời, người bệnh có thể được chỉ định tập vật lý trị liệu để duy trì sự linh hoạt của các khớp, dinh dưỡng lành mạnh nhằm ngăn bệnh bùng phát.

Bác sĩ Hải giải thích kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh tự miễn mạn tính rất nguy hiểm, ngoài hệ thống cơ xương khớp, bệnh có thể tấn công và làm tổn thương nhiều cơ quan khác như da, huyết học, thận, tim, phổi, hệ thần kinh...Vì khả năng tác động rộng khắp cơ thể, biến chứng của lupus ban đỏ hệ thống trong nhiều trường hợp có thể đe dọa tính mạng. Đồng thời, việc sử dụng các loại thuốc mạnh để kiểm soát bệnh cũng có thể gây suy giảm miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho người bệnh.

Nếu đã được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ hệ thống, bạn nên tới khám tại các bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, tái khám định kỳ để theo dõi sát diễn tiến bệnh, kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị và không được tự ý ngưng điều trị. Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng nếu tuân thủ điều trị, bạn vẫn có thể sống và sinh hoạt bình thường.

ThS.BS.CKI Phạm Hoàng Hải

Khoa Nội cơ xương khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM