Tại sao không thể ngừng ho?

Ho liên tục xảy ra do nhiều nguyên nhân, có thể là nhiễm virus, viêm phế quản, dị ứng hay các bệnh lý như lao, ung thư.

Ho có thể do một hoặc kết hợp nhiều lý do gây nên. Nếu bị ho dai dẳng, liên tục, bạn có thể lo lắng. Ho cản trở hoạt động hàng ngày, khiến giấc ngủ gián đoạn vào ban đêm, gây khó thở, dẫn đến nôn mửa, thậm chí khiến bạn kiệt sức.

Ho liên tục thường có hai dạng gồm cấp tính và mạn tính. Cơn ho cấp tính thường kéo dài ba tuần hoặc ít hơn. Ho mạn tính thường kéo dài hơn tám tuần. Dưới đây là một số nguyên nhân điển hình gây ho.

Nguyên nhân phổ biến

Chảy dịch mũi sau: nguyên nhân phổ biến của ho liên tục do viêm xoang hoặc viêm mũi họng. Cơn ho này thường có đờm từ trong đến trắng và kèm theo hắng giọng.

Nhiễm virus: các bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh thông thường và cúm là nguyên nhân phổ biến gây ho không dứt. Ho có thể đi kèm với các triệu chứng cảm lạnh khác như sổ mũi hoặc các triệu chứng của bệnh cúm, chẳng hạn như đau nhức cơ thể.

Viêm phế quản: cả viêm phế quản cấp tính và viêm phế quản mạn tính đều có thể khiến người bệnh ho liên tục. Với bệnh viêm phế quản mạn tính, ho thường có đờm.

Dị ứng với môi trường: chẳng hạn như dị ứng nấm mốc, cũng như dị ứng thực phẩm, có thể gây ra ho.

Co thắt phế quản: sự co thắt của đường thở do phản ứng dị ứng hoặc hen suyễn có thể gây ra ho. Ho thường kèm theo khò khè khi thở ra. Nếu ho kèm theo bị sưng ở cổ, lưỡi hoặc khó thở có thể là một trường hợp sốc phản vệ cần cấp cứu.

Cơn ho dai dẳng gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Ảnh: Freepik

Bệnh hen suyễn cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng ho kéo dài. Nó thường đi kèm với thở khò khè và tức ngực, nhưng ở một số người, ho là triệu chứng duy nhất và có thể được gọi là hen suyễn biến thể ho.

Trào ngược axit hay bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể dẫn đến ho liên tục do dự phòng axit từ dạ dày. Các cơn ho vào ban đêm sau khi nằm xuống và khàn tiếng vào sáng hôm sau là phổ biến.

Hút thuốc: cơn ho của người hút thuốc đôi khi có thể không ngừng. Nó thường tồi tệ nhất vào buổi sáng và thường có nhiều đờm. Hút thuốc cũng là một nguyên nhân phổ biến của các bệnh đường hô hấp khác như viêm phế quản mạn tính và thậm chí là ung thư phổi.

Thuốc: một số loại thuốc ức chế men chuyển, thuốc được sử dụng để điều trị huyết áp cao và suy tim, có thể khiến ai đó bị ho cả đêm lẫn ngày.

Tiếp xúc với các chất gây kích ứng như khói thuốc, khói gỗ, khói nấu nướng, bụi và các hóa chất độc hại có thể khiến bị ho liên tục.

Bệnh ung thư phổi: ở trẻ em, bệnh ung thư phổi có thể gây ra những cơn ho không dứt.

Viêm phổi: cả viêm phổi do virus và vi khuẩn đều có thể gây ho, thường kèm theo sốt. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng ho liên tục, thường kèm theo khó thở.

Ho gà: với bệnh ho gà, các giai đoạn ho không dứt thường được chia nhỏ bởi một hơi thở sâu, tiếng ho gà.

Covid-19: Nhiễm trùng do nCoV có liên quan đến ho dai dẳng, sốt, mất vị giác và khứu giác.

Ho liên tục có nhiều nguyên nhân. Ảnh: Freepik

Nguyên nhân ít phổ biến hơn

Các nguyên nhân ít phổ biến hơn gây ho liên tục bao gồm:

Chọc hút dị vật : ngạt thịt, viên thuốc hoặc các vật thể khác có thể gây ho không ngừng, thường khởi phát đột ngột. Ho có thể do nhiễm virus nhưng kéo dài hơn bình thường, đôi khi cần nội soi phế quản để phát hiện các dị vật nhỏ hơn.

Bệnh lao: có thể gây ho, sụt cân và đổ mồ hôi ban đêm.

Giãn phế quản: một tình trạng nhiễm trùng và viêm tái phát khiến đường thở mở rộng, có thể gây ho liên tục và thường nặng hơn khi nằm.

Cục máu đông trong phổi: cục máu đông ở chân có thể vỡ ra và di chuyển đến phổi (thuyên tắc phổi) dẫn đến ho khó chịu và thường xuyên khó thở. Các triệu chứng của cục máu đông ở chân có thể bao gồm đỏ, đau và sưng.

Suy tim sung huyết: có thể gây ho không dứt. Cơn ho này có thể tạo ra đờm có bọt màu hồng và thường nặng hơn khi nằm xuống. Nó thường đi kèm với khó thở.

Xẹp phổi: có thể gây ra ho kéo dài và thường bắt đầu đột ngột. Ngoài ho, mọi người có thể nhận thấy khó thở, cảm giác có bong bóng bọc dưới da ngực và cổ.

Hầu hết các nguyên nhân gây ho sẽ giải quyết bằng cách điều trị và thời gian. Nhưng nếu ho kèm theo các triệu chứng như khó thở nghiêm trọng, sưng mặt hoặc lưỡi, đau ngực dữ dội, ho ra máu bạn cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để có chỉ định điều trị kịp thời.

Anh Chi (Theo VeryWelHealth)