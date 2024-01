Tại sao giảm cân thất bại?

Ăn nhiều protein hoặc chỉ chọn rau xanh và ngũ cốc, tập luyện quá sức khiến giảm cân bất thành, nhất là với phụ nữ.

Trong thời kỳ mãn kinh, nồng độ hormone estrogen giảm khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, khối lượng cơ nạc giảm làm cho chất béo tích tụ nhiều hơn. Chế độ ăn uống kém lành mạnh, ít tập thể dục dễ khiến phái đẹp tăng cân. Để giảm cân thuận lợi, phụ nữ nên tránh những sai lầm dưới đây.

Ăn quá nhiều protein

Protein giúp xây dựng cơ bắp và cung cấp đủ năng lượng để phụ nữ không mất sức do giảm cân. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ quá nhiều protein vì thừa gây tích mỡ trong cơ thể. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, phụ nữ cần khoảng 46 g protein mỗi ngày.

Chỉ ăn rau và ngũ cốc

Chế độ ăn uống dựa trên thực vật mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng có thể khiến cơ thể không nhận đủ protein (từ các loại thịt) để tăng cường trao đổi chất, thỏa cơn thèm ăn.

Người chỉ ăn rau, ví dụ salad, thường mau đói, kiệt sức. Khi đó, phái đẹp dễ thèm món nhiều calo trong bữa lỡ như đồ chiên rán, thức ăn nhanh... Món salad giảm cân cần có đủ chất như protein (thịt nạc, các loại hạt) và chất béo lành mạnh (bơ, dầu ô liu) để no lâu.

Ăn nhiều thực phẩm làm từ như mì sợi, mì ống dễ dẫn đến thừa calo, tăng cân.

Chỉ ăn rau có thể khiến cơ thể không đủ chất, nhanh đói và thèm ăn vặt hơn. Ảnh: Freepik

Chỉ uống nước trái cây

Nước ép trái cây thường ít chất xơ, đôi khi thêm nhiều đường tạo cảm giác đói nhanh. Khi đói, cơ thể bắt đầu sử dụng mô cơ để lấy năng lượng và giảm lượng calo tiêu hao như cơ chế bảo vệ để ngăn đói. Điều này khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, khó giảm cân hơn. Ăn trái cây nguyên quả để giữ được lượng chất xơ giúp giảm đói giữa các bữa.

Chỉ tập giãn cơ và yoga

Yoga và các bài tập giãn cơ hỗ trợ duy trì sức mạnh, giảm đau khớp. Tuy nhiên, so với bài tập rèn luyện thể chất, tăng cường sức mạnh, các hình thức hoạt động này ít thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Từ sau 30 tuổi, phái đẹp mất khoảng 8% mô cơ nạc mỗi 10 năm và thường thay thế bằng mô mỡ. Nếu bỏ qua tập luyện sức mạnh, phụ nữ dễ bị mất cơ nạc, khiến tích tụ mỡ tăng, cân nặng khó giảm. Bài tập rèn luyện sức bền như tập tạ, chống đẩy còn hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ bắp, cải thiện mật độ xương nếu thực hiện 3-4 lần mỗi tuần.

Tập luyện quá sức

Bài tập cường độ cao có thể đốt cháy calo tốt hơn nhưng đôi lúc gây mệt mỏi, nhanh đói. Lúc này phái đẹp thường ăn nhiều hơn để bù lại năng lượng, nhất là ở người mới giảm cân. Tập luyện phù hợp với thể trạng, xen kẽ các buổi nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)