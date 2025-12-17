Tại sao dùng đường ăn kiêng vẫn tăng cân?

Tôi thường xuyên dùng đường ăn kiêng và nước ngọt không đường nhưng vì sao cân nặng vẫn tăng? (Ngọc Hương, Cà Mau)

Trả lời:

Nhiều người chọn đường ăn kiêng hay đồ uống không đường trong chế độ ăn uống giảm cân vì cho rằng chúng không chứa carbohydrate (carbs). Tuy nhiên, đây là cách hiểu chưa đúng. Thực tế chất tạo ngọt thay thế đường là những chất không phải đường thật, không chứa carbs nhưng nếu sử dụng lâu dài có thể khiến hệ vi khuẩn đường ruột bị tác động tiêu cực, theo hướng bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình giảm cân.

Dùng đường ăn kiêng khi chế biến món ăn, đồ uống song ăn nhiều tinh bột, thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh khiến lượng mỡ tích tụ dẫn đến tăng cân nhanh thay vì giảm cân. Sử dụng chất tạo ngọt thay thế trong thời gian dài còn gây ra những thay đổi về quá trình sinh hóa, chuyển hóa chất béo, axit amin, kéo theo đó là tăng nguy cơ tiểu đường type 2, béo phì. Vị ngọt đậm của đường ăn kiêng có thể khiến bạn càng thèm đồ ngọt hơn, dẫn đến ăn bù, tăng cân trở lại.

Dùng chất tạo ngọt thay thế không có tác dụng giảm cân lâu dài. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Bạn nên ăn uống lành mạnh bằng cách giảm lượng đường tổng thể, hạn chế đồ ngọt chứ không phải dùng đường ăn kiêng. Chất tạo ngọt thay thế không phải là yếu tố thiết yếu trong chế độ ăn uống và không có giá trị dinh dưỡng.

Dùng đường ăn kiêng không mang lại lợi ích giảm cân lâu dài và có thể gây ra tác dụng ngược khiến bạn thèm ăn nhiều hơn. Bạn nên đi khám tại chuyên khoa kiểm soát cân nặng hoặc dinh dưỡng để được tư vấn phương pháp giảm cân khoa học, an toàn.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM