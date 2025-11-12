Tại sao đau khớp nặng hơn khi dùng điều hòa?

Thay đổi nhiệt độ, độ ẩm khi nằm điều hòa cùng tần suất vận động có thể ảnh hưởng đến dịch khớp, sụn, lưu thông máu khiến đau nhức xương khớp nặng hơn.

Ê ẩm, nhức mỏi toàn thân khi ngủ điều hòa là tình trạng có thể gặp phải ở bất kỳ ai, nhất là người đang gặp vấn đề về sức khỏe xương khớp. BS.CKI Nguyễn Văn Ơn, Đơn vị Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết nguyên nhân thường gặp là do sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm.

Dịch khớp đặc: Nhiệt độ thấp khiến gân cơ co rút, dịch khớp đặc hơn bình thường, giảm khả năng bôi trơn giữa các khớp, làm tăng ma sát khi cử động, khiến khớp hoạt động kém linh hoạt và dễ bị đau.

Giảm lưu thông máu: Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, các mạch máu có xu hướng co lại để ưu tiên lưu lượng máu đến các cơ quan trung ương. Điều này làm giảm lượng máu lưu thông đến các khớp và mô xung quanh, dẫn đến thiếu hụt oxy và dưỡng chất nuôi sụn khớp, các tổ chức gân, cơ, dây chằng quanh khớp, gây ra các cơn đau nhức.

Ngồi, nằm lâu trong phòng: Người mắc bệnh xương khớp cần dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hạn chế vận động giúp tránh tổn thương thêm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc không vận động. Nếu nằm hoặc ngồi một chỗ quá lâu khi sử dụng điều hòa có thể làm tình trạng đau nhức xương khớp trở nặng do ảnh hưởng kép từ nhiệt độ thấp và cơ khớp co cứng, kém linh hoạt.

Bác sĩ Ơn đánh giá tình trạng chức năng khớp người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Ơn hướng dẫn người bệnh một số điều sau giúp giảm đau nhức xương khớp khi ngủ điều hòa.

Đảm bảo nhiệt độ trong phòng phù hợp, không quá lạnh, vào khoảng 25-28 độ C, tốt nhất không nên chênh lệch quá 5 độ C so với nhiệt độ bên ngoài. Người bệnh cần tránh nằm ở những vị trí bị luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, chỉnh điều hòa ở chế độ đảo gió để không khí lưu thông khắp phòng.

Duy trì độ ẩm thích hợp cho phòng, tránh độ ẩm quá cao làm ảnh hưởng sức khỏe xương khớp.

Xoa bóp, massage nhẹ vùng bị đau giúp thư giãn và cải thiện sự linh hoạt xương khớp. Người bệnh nên vận động cơ thể bằng những bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, phù hợp để giảm cứng khớp như đi bộ, đạp xe, dưỡng sinh, yoga...

Ăn uống cân bằng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Tăng cường các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe xương khớp, chứa nhiều canxi và vitamin D... Uống đủ nước, ngay cả khi không khát để hỗ trợ bôi trơn khớp, thúc đẩy quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng và duy trì sự linh hoạt của sụn.

Khám sức khỏe định kỳ hoặc ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để kịp thời điều trị, nhất là ở người mắc các bệnh xương khớp mạn tính.

Thay đổi tư thế ngủ. Đôi khi đau nhức xương khớp có thể là do tư thế ngủ không đúng như nằm sấp, nằm cuộn tròn... Lúc này, việc thay đổi tư thế có thể cải thiện đau nhức hiệu quả. Ngoài ra, việc nằm đệm quá cứng hoặc quá mềm, gối đầu quá cao hoặc quá thấp đều có thể gây đau nhức xương khớp khi ngủ dậy.

Nếu các phương pháp chăm sóc tại nhà không làm giảm đau nhức xương khớp, người bệnh nên đi khám vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý.

Phi Hồng