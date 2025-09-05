Tại sao ăn kiwi giúp ngủ ngon?

Kiwi chứa các dưỡng chất như serotonin, vitamin C, E, folate, magie, chất xơ có thể giảm trằn trọc, giúp ngon giấc.

Giàu serotonin

Serotonin là loại hóa chất trong não ảnh hưởng đến thời gian ngủ và khả năng phục hồi của cơ thể. Kiwi có chứa serotonin có thể làm tăng thời gian và chất lượng giấc ngủ. Chúng cũng có vai trò hỗ trợ điều chỉnh tâm trạng, điều trị trầm cảm.

Thúc đẩy sản xuất hormone melatonin

Melatonin là loại hormone điều chỉnh nhịp sinh học và báo hiệu cho cơ thể biết khi nào cần đi ngủ, duy trì giấc ngủ sâu. Serotonin trong kiwi là tiền chất để sản xuất melatonin, giúp ngon giấc. Khi cơ thể thiếu melatonin, bạn có thể khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Bổ sung folate

Kiwi cũng chứa một loại vitamin B gọi là folate. Nồng độ folate thấp có liên quan đến các vấn đề về giấc ngủ. Duy trì mức folate lành mạnh bằng cách thường xuyên ăn các thực phẩm như kiwi. Ngoài các vấn đề về giấc ngủ, thiếu chất dinh dưỡng này còn gây mệt mỏi, thiếu năng lượng, đau đầu, chóng mặt, da nhợt nhạt, khó thở, ăn uống không ngon, sụt cân, khó thụ thai. Người thiếu folate hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được chẩn đoán, tư vấn bổ sung phù hợp.

Chứa chất chống oxy hóa

Kiwi chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và E. Căng thẳng oxy hóa cao gây tổn thương tế bào thần kinh trong não, làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone melatonin, rối loạn chu kỳ sinh học. Stress cũng kích hoạt trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận và hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tăng hormone căng thẳng như cortisol, adrenaline gây mất ngủ. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong kiwi thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Chất xơ

Tăng lượng chất xơ nạp vào trong cơ thể cũng cải thiện giấc ngủ bằng cách bảo vệ sức khỏe đường ruột, giảm viêm, kích thích sản xuất hormone điều hòa giấc ngủ. Ăn một quả kiwi cung cấp 3 g chất xơ vào chế độ ăn uống. Ăn khoảng hai quả kiwi khoảng một giờ trước khi đi ngủ giúp cơ thể có thời gian xử lý các chất dinh dưỡng, có khả năng tăng cường mức serotonin trước khi chìm vào giấc ngủ.

Kiwi không phù hợp với mọi người. Người bị dị ứng ăn kiwi có thể gây ra phản ứng. Người đang kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn quả này để tránh tăng đường huyết.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)