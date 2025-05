Tái nhiễm Covid-19 nhiều lần có khiến phổi yếu?

Tôi nhiễm Covid-19 4 lần, hay cảm thấy hụt hơi khi đi cầu thang, dễ ho và đau ngực nhẹ. Có phải là dấu hiệu phổi yếu đi? (Nguyễn Văn Trung, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Khi nhiễm Covid-19, phổi là cơ quan trực tiếp bị ảnh hưởng. Người khỏe mạnh có khả năng phục hồi nếu tổn thương không quá nghiêm trọng và được chăm sóc đúng cách sau mỗi đợt mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu tái nhiễm nhiều lần trong thời gian ngắn hoặc khi chưa hồi phục hoàn toàn, phổi dễ bị tổn thương viêm kéo dài.

Các biểu hiện thường gặp bao gồm ho dai dẳng, cảm giác hụt hơi khi vận động, đau tức ngực âm ỉ hoặc từng cơn. Một số trường hợp ghi nhận tình trạng xơ hóa nhu mô phổi. Đây là hậu quả của quá trình viêm lặp lại mà không được kiểm soát hoặc phục hồi đúng cách. Người mắc bệnh nền như hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc hút thuốc lá, béo phì, miễn dịch kém thường có nguy cơ cao biến chứng hô hấp sau tái nhiễm.

Người bệnh không nên xem nhẹ những biểu hiện này. Nếu sau ba tuần khỏi bệnh mà anh vẫn còn ho, hụt hơi, đau ngực, giảm thể lực rõ rệt nên đi khám tại các cơ sở chuyên khoa hô hấp. Bác sĩ chỉ định một số xét nghiệm cần thiết như đo chức năng hô hấp để đánh giá dung tích phổi, khả năng trao đổi khí, chụp X-quang hoặc CT ngực để tìm tổn thương tiềm ẩn như viêm phổi, xơ hóa nhu mô phổi, tắc mạch phổi... Nếu phát hiện sớm, đa số tổn thương có thể hồi phục một phần hoặc hoàn toàn nhờ các phương pháp điều trị hỗ trợ, phục hồi chức năng hô hấp.

Bác sĩ Đặng Thành Đô khám và tư vấn cho người bệnh mắc Covid-19. Ảnh minh họa: Bệnh viện Tâm Anh

Ngoài thuốc, việc phục hồi phổi sau khi mắc Covid-19 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tập thở đúng cách, tập thể dục nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và ăn uống cân bằng. Nếu người bệnh có tổn thương nặng hoặc bệnh nền hô hấp, bác sĩ có thể xây dựng chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu để tăng cường khả năng hô hấp, nâng cao chất lượng sống.

Người từng bị tổn thương phổi do Covid-19 trước đó có nguy cơ tái nhiễm cao hơn, dễ bệnh nặng hơn nếu nhiễm lại do mô phổi yếu khiến virus dễ tấn công sâu. Đồng thời hệ miễn dịch ở vùng phổi bị tổn thương hoạt động kém hiệu quả hơn so với người khỏe mạnh.

Anh nên duy trì các biện pháp phòng ngừa Covid19 như đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc gần khi có dấu hiệu cảm cúm. Anh nên ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất, tập luyện điều độ và hạn chế tối đa hút thuốc vì thuốc lá là yếu tố khiến phổi tổn thương nặng thêm. Tiêm phòng đúng lịch giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ bệnh nặng, tử vong. Những biện pháp này không chỉ hạn chế nguy cơ tái nhiễm mà còn hỗ trợ phổi phục hồi tốt hơn sau các đợt viêm trước đó.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội