Tắc mật, người đàn ông sốt triền miên

TP HCMSau 4 năm cắt túi mật, ông Đức, 65 tuổi, vẫn vàng da, thường xuyên sốt lạnh, bác sĩ khám phát hiện đường mật tắc nghẽn gây ứ đọng mật trong gan.

Mấy tháng sau khi cắt túi mật ở một bệnh viện, ông Đức thường đi ngoài phân trắng, nước tiểu vàng sậm, vàng da tăng dần. Ông tái khám, được chẩn đoán giãn đường mật, nghi tắc mật do ung thư đường mật vùng rốn gan. Bác sĩ dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da, sau đó đặt hai stent đường mật bằng kim loại qua da.

Kể từ đó, ông ra vào viện thường xuyên, nhanh thì hai tuần, chậm thì một tháng do sốt lạnh run. Do stent bị tắc gây ứ mật trong gan tái diễn, bác sĩ tư vấn tiếp tục đặt dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da kết hợp hóa trị. Ông từ chối do một vài chỉ số sức khỏe không đáp ứng.

Ngày 1/2, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan - Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Đức đến khám do mệt mỏi, vàng da, sốt.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận đường mật trong gan của người bệnh giãn do chít hẹp gần vị trí hợp lưu về rốn gan, làm ứ đọng mật trong gan.

Bác sĩ Khánh đánh giá ca bệnh nặng do suy gan và tắc mật lâu ngày. Vị trí tổn thương ở ngay ngã ba đường mật nên khó can thiệp. Bệnh nhân từng can thiệp đặt dẫn lưu đường mật và đặt stent kim loại nên khó điều trị hơn. Mục tiêu là giải quyết tắc mật nhằm cải thiện chức năng gan, giảm nhiễm trùng (sốt lạnh run).

Bác sĩ Khánh khám cho ông Đức. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ đặt stent nhựa vào đường mật gan phải của người bệnh bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng, đồng thời dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da vào ống gan trái.

Hai tháng sau, ông Đức tiếp tục được đặt stent kim loại vào đường mật gan phải qua nội soi mật tụy ngược dòng và đặt stent kim loại qua da từ ống gan trái vào ống mật chủ kiểu stent-in-stent (đặt stent mới vào stent cũ đã bị tắc).

Bác sĩ Khánh cho biết phương pháp phối hợp "2 trong 1" và "stent-in-stent" giúp giảm đau và xâm lấn cho người bệnh, giải quyết tắc mật và nhiễm trùng.

Sau thủ thuật, ông Đức được rút hai dẫn lưu đường mật qua da đã thực hiện trước đó. 5 ngày sau, ông ăn uống tốt hơn, giảm vàng da, hết sốt lạnh run, được xuất viện và cần tái khám định kỳ.

Bác sĩ Khánh (phải) cùng ê kíp trong một ca phẫu thuật hồi tháng tháng 8/2023. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Khánh, kỹ thuật dẫn lưu đường mật bên trong bằng stent kim loại giúp tránh thất thoát dịch mật, không ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, rối loạn điện giải. Người bệnh tránh biến chứng khi phải đeo ống dẫn lưu bên ngoài như gây đau, viêm da quanh chân ống, tắc hay tụt ống dẫn lưu, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Ứ đọng mật trong gan có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, cần được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ Khánh khuyến cáo người có dấu hiệu bất thường về gan, nên đến các bệnh viện uy tín, có chuyên khoa Gan - Mật - Tụy, để được chẩn đoán chính xác và điều trị tối ưu, tránh can thiệp quá nhiều lần.

Quyên Phan