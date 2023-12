Tắc mạch máu, ruột non bị hoại tử

TP HCMÔng Viện, 53 tuổi, đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán hoại tử ruột non do tắc mạch khiến máu không thể lưu thông.

Trước đó, ông Trần Văn Viện đau bụng râm ran, được bác sĩ chẩn đoán viêm đại tràng, kê thuốc điều trị. Sau nhiều ngày, ông đau bụng nặng hơn, chướng và cứng bụng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu.

Người bệnh có tiền sử bệnh cơ tim giãn nở, huyết khối ở những mạch máu lớn. Bác sĩ khoa Tim mạch điều trị bằng thuốc kháng đông, tuy nhiên tình trạng tắc mạch của bệnh nhân diễn tiến xấu. Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch cùng Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa hội chẩn. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng cho thấy ông Viện có huyết khối ở tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch mạc treo tràng trên, gây tắc nghẽn, máu không thể lưu thông để nuôi dưỡng ruột non.

Ngày 1/12, ThS.BS.CKII Trần Hiếu Nhân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết ruột của bệnh nhân có những điểm hoại tử, bóng khí ở niêm mạc ruột. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật.

CT ổ bụng cho thấy đoạn ruột có dấu hiệu hoại tử. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ê kíp phẫu thuật cắt một đoạn ruột gần 50 cm đã hoại tử và đoạn mạc treo, đưa hai đầu ruột ra ngoài ổ bụng khi tình trạng bệnh nhân ổn định sẽ đóng lại.

Bác sĩ Hiếu Nhân đánh giá trường hợp này không thể nối ruột ngay mà phải đưa ruột ra ngoài vì nguy cơ hoại tử tiếp diễn hoặc chỗ nối nuôi máu kém làm cho miệng nối không thể phục hồi tốt. Tình trạng này có thể xảy ra biến chứng, đe dọa tính mạng của người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục điều trị bằng thuốc kháng đông nhằm hạn chế tắc mạch và hoại tử ruột tiếp diễn. Hậu phẫu, người bệnh hồi phục tốt, vết mổ khô, nhu động ruột có trở lại và ruột hoạt động tốt.

Ông Viện xuất viện sau đó ba ngày, dự kiến tái khám để bác sĩ chuẩn bị kế hoạch cho cuộc mổ tiếp theo đưa ruột vào trong ổ bụng.

Ông Viện tái khám sau một tuần. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Nhân, hoại tử ruột non do tắc mạch mạc treo liên quan đến mạch máu thường do bệnh tim mạch mạn tính, diễn tiến nặng dần theo thời gian hay tình trạng cấp tính do mảng huyết khối hình thành khiến bệnh chuyển biến nhanh chóng. Phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột hoại tử chỉ giải quyết được biến chứng của tắc mạch mạc treo.

Sau điều trị tắc mạch, người bệnh cần tiếp tục điều trị những vấn đề nội khoa liên quan như là bệnh ở tim, mạch máu, tình trạng đái tháo đường, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa (tăng mỡ máu...), sử dụng thuốc theo chỉ định, đề phòng tắc mạch ở các vị trí khác. Kết hợp với thay đổi lối sống tích cực, dinh dưỡng cân đối, hạn chế rượu bia, thuốc lá để tránh tắc mạch trầm trọng hơn hoặc tái diễn.

Thảo Nhi