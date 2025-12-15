Tắc hẹp động mạch tiến triển nhồi máu cơ tim cấp

TP HCMÔng Hùng, 70 tuổi, đau ngực lan lên cổ sau chuyến đi nước ngoài, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp do động mạch tắc hẹp, đặt hai stent tái thông.

Ông Hùng mắc nhiều bệnh nền gồm tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, di chứng nhồi máu não, khám sức khỏe định kỳ. Vài ngày trước chuyến du lịch Nhật Bản, ông thỉnh thoảng đau ngực nhưng giảm khi nghỉ ngơi nên không đi khám ngay. Sau khi về nước, ông đau nhiều lan ra vị trí khác, đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7.

ThS.BS Trần Trung Kiên, chuyên khoa Tim mạch Can thiệp, cho biết chỉ số men tim 416 ng/mL cao gấp gần 30 lần so với bình thường, cho thấy tổn thương cơ tim cấp tính. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận động mạch vành phải và một nhánh nhỏ (OM2) của động mạch mũ hẹp nặng đến gần tắc, động mạch liên thất trước hẹp nặng lan tỏa. Trong đó, tổn thương ở động mạch vành phải và nhánh OM2 là nguyên nhân dẫn đến thiếu máu cơ tim cục bộ, gây nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên. Đây là trường hợp bệnh mạch vành lan tỏa, nếu không tái thông mạch máu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim, đột tử.

Êkíp lập tức chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. ThS.BS.CKI Nguyễn Minh Châu, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, đặt hai stent với kích thước phù hợp để mở rộng lòng mạch, tái thông dòng máu nuôi tim qua động mạch vành phải và động mạch mũ. Tổn thương ở động mạch liên thất trước chưa cần xử trí ngay, bác sĩ theo dõi, can thiệp ở thời điểm phù hợp.

Sau đặt stent, ông Hùng hết đau ngực, được điều trị nội khoa tích cực, xuất viện sau hai ngày. Bác sĩ khuyên ông tuân thủ uống thuốc, tái khám định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh như vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế muối, đường, thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh, trái cây...

Các bác sĩ can thiệp cho người bệnh. Ảnh: Ngọc Châu

Nhồi máu cơ tim không ST chênh lên là biểu hiện của hội chứng mạch vành cấp tính. Nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng này có thể bao gồm mảng xơ vữa trong lòng mạch vành bị nứt hoặc vỡ, co thắt mạch, cục máu đông gây tắc mạch vành... Các yếu tố nguy cơ như người trên 50 tuổi, hút thuốc lá, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, béo phì... cũng có khả năng liên quan đến bệnh tim mạch.

Bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ST chênh lên dựa trên kết hợp khai thác thông tin triệu chứng của người bệnh, thực hiện một vài xét nghiệm cần thiết, đặc biệt là xét nghiệm dấu ấn sinh học tim (troponin) và đo điện tim. Điều này rất quan trọng vì bệnh này thường có triệu chứng hoặc điện tâm đồ ít đặc hiệu hơn so với nhồi máu cơ tim ST chênh lên.

Bác sĩ Kiên khuyến nghị người mắc nhiều bệnh nền khi đi công tác hoặc du lịch nước ngoài mang theo thuốc trong hành lý xách tay (không để trong hành lý ký gửi), uống thuốc đúng giờ theo múi giờ địa phương, lưu trữ kết quả khám chữa bệnh trên điện thoại để sử dụng khi cần. Nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường như đau ngực hoặc đau lan đến các bộ phận lân cận của cơ thể (cổ, hàm, lưng, cánh tay, vai, bụng), khó thở, tim đập nhanh, vã mồ hôi... người bệnh gọi ngay cấp cứu địa phương đến cơ sở y tế gần nhất.

Ngọc Châu

* Tên người bệnh đã được thay đổi