Dấu hiệu nhận biết đau ngực lành tính và nguy hiểm ở người trẻ

Đau ngực thoáng qua vài giây, kèm căng thẳng thường là biểu hiện lành tính, nếu đau hơn 30 phút, lan sang các vị trí khác có thể cảnh báo nguy hiểm.

Đau ngực là cảm giác đau, khó chịu, căng tức ở vùng ngực, giống như có vật đang đè nặng hoặc bóp chặt lồng ngực. Cơn đau có thể xuất hiện với nhiều mức độ khác nhau, đau dữ dội, âm ỉ hoặc thoáng qua.

ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, chuyên khoa Ngoại Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đau ngực có xu hướng trẻ hóa, có khả năng do nhiều nguyên nhân từ đơn giản, không nguy hiểm đến tình trạng cần được chăm sóc khẩn cấp. Người dưới 40 tuổi tránh chủ quan, nên khám sớm để bác sĩ chẩn đoán xác định hoặc loại trừ bệnh lý ảnh hưởng sức khỏe, điều trị kịp thời.

Đau ngực lành tính thường có triệu chứng như đau nhói thoáng qua vài giây không liên quan vận động, đau khi thay đổi theo tư thế hoặc khi ấn vào vùng ngực, đau ngực kèm căng thẳng, lo âu nhưng không tăng khi gắng sức. Theo bác sĩ Thủy, các trường hợp này phần lớn không nguy hiểm, có thể cải thiện bằng cách nghỉ ngơi, thư giãn hoặc giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nếu đau lặp lại nhiều lần, người trẻ nên kiểm tra sức khỏe để loại trừ bệnh lý tiềm ẩn.

Bác sĩ khuyến nghị các trường hợp cần đi khám ngay gồm đau thắt ngực hơn 30 phút, lan lên cổ, hàm hoặc lan xuống tay trái, đau ngực kèm khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, đau ngực khi gắng sức (leo cầu thang, đi bộ hoặc chạy, mang vác nặng...), đau ngực sau chấn thương hoặc kèm khó thở đột ngột, đau ngực kèm các yếu tố nguy cơ tim mạch (hút thuốc, tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch).

Bác sĩ Thủy kiểm tra tim phổi cho một người trẻ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nguyên nhân gây đau ngực bao gồm bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương, thần kinh hoặc căng thẳng... Người bệnh viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim có thể bị đau ngực kèm mệt mỏi, khó thở sau nhiễm virus cúm, Covid-19 hoặc nhiễm siêu vi khác.

Triệu chứng cảnh báo cơn đau thắt ngực do bệnh mạch vành như đau kéo dài trên 30 phút không giảm, có khả năng là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

Bóc tách động mạch chủ thường gây ra triệu chứng điển hình như cơn đau dữ dội vùng ngực giữa và đau lan ra sau lưng, xuất hiện đột ngột, liên tục, kéo dài, dẫn đến vỡ động mạch chủ, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh viêm phổi, viêm màng phổi có thể gây đau nhói ngực, nhất là khi hít sâu hoặc ho. Tràn khí màng phổi có khả năng xảy ra ở nam giới trẻ tuổi, hút thuốc lá truyền thống hoặc thuốc lá điện tử với biểu hiện đau ngực dữ dội kèm khó thở.

Cục máu đông theo máu bị tắc lại trong phổi gây thuyên tắc phổi với một số triệu chứng như đau ngực khi hít vào, hụt hơi, ho ra máu, đau lưng, đổ mồ hôi, chóng mặt...

Người bệnh trào ngược dạ dày thực quản thường có một số biểu hiện ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ho, khàn tiếng, đau tức ngực. Người trẻ có thể đau ngực do vận động mạnh, tập gym sai tư thế, lo âu, căng thẳng, rối loạn thần kinh.

Đau ngực còn có thể là dấu hiệu đau dây thần kinh liên sườn. Triệu chứng thường gặp là đau dọc theo đường đi của dây thần kinh liên sườn, đau nhói, rát bỏng hoặc âm ỉ lan theo khoang liên sườn. Đau tăng khi hít sâu, ho, thay đổi tư thế, có thể kèm tê bì, mất ngủ.

Để cải thiện sức khỏe, bác sĩ Thủy khuyến nghị người trẻ nên tập thể dục tối thiểu 150 phút một tuần, ăn uống cân bằng, hạn chế thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, không hút thuốc lá, quản lý căng thẳng, khám sức khỏe định kỳ tại các trung tâm y tế chuyên sâu.

Ngọc Châu