Tác dụng phụ thường gặp sau khi uống rượu bia

Uống rượu bia dễ gây đầy hơi, làm giảm khả năng phối hợp lời nói, suy giảm trí nhớ và tăng huyết áp, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Ảnh hưởng về tiêu hóa

Uống rượu có thể gây nhiều tác động bất lợi lên hệ tiêu hóa. Cồn làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là vitamin nhóm B và các khoáng chất thiết yếu.

Người thường xuyên sử dụng rượu bia dễ gặp các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, đau hoặc khó chịu vùng bụng. Bia có gas còn làm tăng lượng khí trong dạ dày, khiến cảm giác chướng bụng rõ hơn. Rượu kích thích niêm mạc dạ dày tiết nhiều axit hơn bình thường. Tình trạng kích ứng kéo dài có thể dẫn đến viêm dạ dày mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, thậm chí gây xuất huyết tiêu hóa nếu không được kiểm soát.

Huyết áp cao

Huyết áp cao là tình trạng áp lực máu lên thành động mạch duy trì ở mức cao kéo dài. Uống rượu, đặc biệt từ ba ly trở lên trong một lần, có thể làm tăng huyết áp tạm thời. Nếu thói quen này lặp lại thường xuyên, rượu sẽ làm rối loạn cơ chế điều hòa mạch máu và tăng nguy cơ tăng huyết áp mạn tính, kéo theo các bệnh tim mạch.

Tổn thương gan

Rượu được hấp thu một phần ở dạ dày và chủ yếu tại ruột non, sau đó đi vào máu và được chuyển đến gan. Gan là cơ quan giữ vai trò chính trong chuyển hóa cồn nhờ các enzyme như alcohol dehydrogenase và aldehyde dehydrogenase. Khi uống nhiều rượu trong một thời gian ngắn hoặc lạm dụng kéo dài, gan không kịp chuyển hóa hết lượng cồn đưa vào. Phần cồn dư thừa cùng các chất chuyển hóa độc hại tích tụ gây tổn thương tế bào gan.

Vấn đề thần kinh

Rượu (ethanol) là chất ức chế hệ thần kinh trung ương, làm chậm quá trình dẫn truyền tín hiệu trong não. Chất này ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến sự tập trung, chú ý, tâm trạng và phản xạ.

Khi say rượu, người uống có thể giảm khả năng kiểm soát hành vi, nói líu lưỡi, phản xạ chậm, mất phối hợp vận động. Việc lạm dụng rượu kéo dài có thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên, biểu hiện bằng tê bì, ngứa ran ở bàn tay, bàn chân. Uống rượu trong thời gian dài còn làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc và giảm khả năng tự kiểm soát hành vi.

Tác động xấu đến tuyến tụy

Uống quá nhiều rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp và viêm tụy mạn. Tuyến tụy là cơ quan sản xuất enzyme tiêu hóa và hormone như insulin để điều hòa đường huyết. Khi bị viêm kéo dài, chức năng tiêu hóa và kiểm soát đường huyết suy giảm, đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư tụy.

Để hạn chế tác hại, người trưởng thành nên uống rượu bia ở mức chừng mực. Nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá một đơn vị. Một đơn vị cồn tương đương khoảng 330-355 ml bia 5%, 150 ml rượu vang 12% hoặc 45 ml rượu mạnh 40%. Nên uống chậm, không uống khi đói, uống kèm nước lọc và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, WebMD)