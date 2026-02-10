4 điều nên làm giúp cơ thể nhanh hồi phục sau uống rượu bia

Ăn nhẹ các thực phẩm giàu dinh dưỡng, bổ sung đủ nước và điện giải, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau khi uống rượu bia.

Uống đủ nước

Rượu làm cơ thể mất nước do tăng bài tiết nước tiểu, dễ gây đau đầu, mệt mỏi. Ngoài nước lọc, người uống rượu nên bổ sung đồ uống giàu điện giải như nước dừa, nước chanh pha chút muối để cung cấp natri và kali, nhờ đó cơ thể nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Trà xanh và trà gừng có thể hỗ trợ quá trình phục hồi sau khi uống rượu. Gừng giúp giảm buồn nôn, trong khi trà xanh cung cấp chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm và hỗ trợ chức năng gan. Trà húng quế làm dịu cơ thể, hỗ trợ miễn dịch và tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày.

Bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng

Các bữa ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu có thể làm buồn nôn và khó chịu dạ dày nặng hơn sau khi uống rượu. Thay vào đó, nên chọn thực phẩm nhẹ, giàu dinh dưỡng như chuối bổ sung kali, sữa chua làm dịu hệ tiêu hóa, trái cây tươi giúp bù nước và giảm stress oxy hóa. Rau lá xanh như rau bina, thì là hỗ trợ chức năng gan. Cháo yến mạch cũng là lựa chọn phù hợp sau uống rượu nhờ dễ tiêu hóa, cung cấp carbohydrate phức tạp góp phần ổn định đường huyết và bổ sung dưỡng chất để cơ thể hồi phục.

Nghỉ ngơi

Quá trình phục hồi của cơ thể sau khi uống rượu phụ thuộc vào chế độ ăn uống và mức độ nghỉ ngơi. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng, giúp gan xử lý và chuyển hóa độc chất. Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ buổi sáng ngoài trời góp phần cải thiện tuần hoàn máu, tăng cung cấp oxy, giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng.

Tránh uống thêm rượu

Quan niệm "uống thêm rượu để giải rượu" thực chất làm chậm quá trình hồi phục của cơ thể, khiến người uống mất nước nhiều hơn và tăng gánh nặng cho gan. Do đó, nên ngừng sử dụng đồ uống có cồn, ưu tiên ăn trái cây giàu vitamin và uống đủ nước.

Rượu bia không có lợi cho sức khỏe tổng thể. Nam giới không uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá một đơn vị cồn mỗi ngày, nên có ít nhất hai ngày không uống rượu trong tuần. Một đơn vị cồn tương đương khoảng 354 ml bia, 150 ml rượu vang hoặc 45 ml rượu mạnh.

Để giảm tác dụng phụ của rượu, mỗi người nên ăn no trước khi uống (ưu tiên thực phẩm giàu đạm, chất béo), uống nhiều nước lọc hoặc nước trái cây xen kẽ, tránh pha trộn nhiều loại rượu và bổ sung điện giải. Những biện pháp này giúp giảm say, hạn chế mệt mỏi, chóng mặt và hỗ trợ bảo vệ gan.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)