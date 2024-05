Suy kiệt do co thắt tâm vị

TP HCMBà Liên, 63 tuổi, 10 năm nay nuốt nghẹn, ba năm gần đây triệu chứng nặng hơn, khó ăn uống, khó thở, giảm cân chỉ còn 30 kg, bác sĩ chẩn đoán co thắt tâm vị.

Kết quả nội soi dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy thực quản bệnh nhân giãn rộng, mất khả năng co giãn tâm vị. Tâm vị là phần cơ vòng thực quản dưới, ở vị trí cuối thực quản và đầu dạ dày.

Ngày 17/5, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật và Nội soi tiêu hóa, cho biết bà Liên mắc chứng co thắt tâm vị type 2 mức độ nặng. Co thắt tâm vị là bệnh lý ít gặp, xảy ra do sự thoái hóa tiến triển của những tế bào hạch trong đám rối thần kinh thực quản tại thành thực quản. Tình trạng này khiến cơ thực quản dưới không thể giãn, đi kèm mất nhu động ở đoạn xa nên cơ vòng dưới thực quản không thể mở ra hoàn toàn để đẩy thức ăn xuống dạ dày, gây ứ đọng.

Bà Liên khó nuốt nhiều năm, thực quản giãn rộng. Bác sĩ chỉ định cắt cơ vòng dưới thực quản bằng nội soi qua ngả miệng (Peroral Endoscopic Myotomy - POEM). Bác sĩ Hùng cho biết đây là kỹ thuật có nhiều ưu điểm, được áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới nhưng chỉ được thực hiện vài nơi tại Việt Nam.

Bác sĩ nội soi qua đường miệng tạo một đường hầm dưới niêm mạc ở thực quản và phần đầu dạ dày, qua đó cắt cơ thực quản dưới và 2 cm phần trên dạ dày. Thực quản của bà Liên giãn nhiều nên quá trình thực hiện khó khăn, kéo dài hơn bình thường.

Hậu phẫu, người bệnh không còn cảm giác nuốt nghẹn, có thể ăn uống bình thường. Sau hai ngày, chụp X-quang thực quản thông tốt, bà Liên xuất viện trong ngày.

Tùy theo mức độ bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị co thắt tâm vị phù hợp. Can thiệp (nong, cắt cơ vòng dưới qua phẫu thuật nội soi hay qua ngả miệng) là phương pháp đem lại hiệu quả điều trị. Thuốc chỉ có tác dụng tạm thời ở những bệnh nhân không thể chịu được một can thiệp do các bệnh lý nội khoa nặng đi kèm. Nong bóng có ưu điểm là thời gian thực hiện nhanh (5-7 phút) và cho hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, kết quả ngắn hạn, dễ tái phát và bệnh nhân phải thực hiện nhiều lần, với kích thước bóng tăng dần.

Còn cắt cơ vòng dưới thực quản qua ngả miệng phù hợp cho cả ba loại co thắt tâm vị, theo bác sĩ Hùng. Hiệu quả điều trị lâu dài, ít xâm lấn, không để lại sẹo, không làm tổn thương dây thần kinh số 10 trước, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh.

Chứng co thắt tâm vị nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng như viêm loét thực quản, hẹp thực quản, viêm phổi hít do nôn ọe, áp xe phổi do thức ăn bị trào ngược. Người bệnh có khả năng cao suy dinh dưỡng do mắc nghẹn, không ăn uống được, ung thư hóa vùng viêm mạn tính.

Nguyên nhân gây tình trạng thoái hóa tế bào hạch trong đám rối thần kinh đến nay vẫn chưa rõ ràng. Bệnh gây ra triệu chứng nuốt nghẹn, đau khi nuốt, trào ngược dạ dày thực quản, sụt cân nghiêm trọng do người bệnh khó nuốt khi ăn uống.

Bác sĩ Minh Hùng khuyến cáo người có triệu chứng khó nuốt bất thường cần đến bệnh viện uy tín để khám, phát hiện bệnh và điều trị phù hợp.

