Suy hô hấp do phổi tắc nghẽn mạn tính không điều trị

Hà NộiÔng Nam, 69 tuổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, uống thuốc một năm thì tự ý bỏ điều trị, nay khó thở, ho khạc đờm, suy hô hấp.

Ông Nam phải thở máy không xâm nhập, thở oxy hỗ trợ, sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, giãn phế quản, kết hợp dinh dưỡng và tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hiện qua giai đoạn nguy hiểm.

ThS.BS Thân Thị Ngọc Lan, khoa Hô Hấp, cho biết phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là bệnh mạn tính tiến triển, người bệnh cần dùng thuốc đều đặn và theo dõi lâu dài. Tự ý ngưng thuốc có thể dẫn đến tắc nghẽn đường thở nặng, các đợt cấp nguy hiểm.

Bác sĩ Lan hướng dẫn cho ông Nam các bài tập thở khi về nhà, khuyên ông bỏ thuốc lá. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với những bệnh nhân xuất hiện đợt cấp thường xuyên, nguy cơ viêm đường hô hấp tăng lên, chi phí điều trị tăng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. Tỷ lệ sống của bệnh nhân sau đợt cấp phụ thuộc nhiều vào mức độ nặng của bệnh.

Với bệnh nhân COPD, phác đồ điều trị thường kết hợp giữa thuốc và các bài tập trị liệu như tập thở, tập ho khạc đờm nhằm phục hồi chức năng hô hấp. Bên cạnh đó, bỏ thuốc lá, tránh khói thuốc thụ động giúp kiểm soát bệnh và hạn chế tình trạng bệnh tăng nặng.

Điều trị tại nhà được áp dụng trong phần lớn trường hợp mắc COPD. Bác sĩ Lan khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ đúng phác đồ, không được tự ý bỏ thuốc, tái khám định kỳ, tiêm phòng theo khuyến cáo. Nếu xuất hiện dấu hiệu tăng nặng như khó thở, ho nhiều, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế có khoa hô hấp để điều trị kịp thời.

Thúy Hạnh

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi