Sụt cân kèm đổ mồ hôi, phát hiện ung thư hạch bạch huyết

TP HCMÔng Trung, 55 tuổi, sụt cân, đổ mồ hôi đêm kéo dài, nay sốt cao đi khám, bác sĩ chẩn đoán ung thư hạch bạch huyết ở đại tràng giai đoạn tiến triển.

Kết quả xét nghiệm máu của ông Trung tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho thấy tình trạng thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm. Nội soi đại tràng ghi nhận nhiều tổn thương giống polyp dọc từ tá tràng, hồi tràng xuống đại trực tràng. Vùng van hồi manh tràng có khối u lớn, chiếm gần hết lòng ruột. Kết quả giải phẫu bệnh là u lympho tế bào nhỏ (ung thư hạch bạch huyết có độ độc tính thấp), giai đoạn tiến triển, xâm lấn lách, gan, hạch bạch huyết trong ổ bụng, lồng ngực, vùng cổ.

BS.CKI Hoàng Văn Tựu, Đơn vị Nội soi tiêu hóa, cho biết các tổn thương lympho ở lòng ống tiêu hóa có hình dạng giống polyp nên dễ chẩn đoán nhầm. Từ hình ảnh phóng đại kết hợp với công nghệ nhuộm màu điện tử, bác sĩ mới thấy rõ cấu trúc mạch máu bất thường, lấy nhiều mẫu sinh thiết để giải phẫu bệnh xác định u lympho, không phải polyp.

Ông Trung không cần cắt polyp trong quá trình nội soi nhờ chẩn đoán chính xác, tránh can thiệp không cần thiết. Thông thường, u lympho có xu hướng thâm nhiễm sâu hơn vào các lớp thành ruột (lớp dưới niêm mạc, lớp cơ) nên phẫu thuật dễ gây xuất huyết tiêu hóa, thủng ống tiêu hóa, nhiễm trùng sau cắt. Thay vào đó, người bệnh được điều trị theo phác đồ nội khoa gồm hóa xạ trị và thuốc nhắm trúng đích, khoảng 3-8 tháng để kiểm soát bệnh, giảm triệu chứng toàn thân. Nếu đáp ứng với phác đồ điều trị, người bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn, theo bác sĩ Tựu.

Bác sĩ Tựu đang thực hiện nội soi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ thống hạch bạch huyết là một phần của hệ miễn dịch, hoạt động như bộ lọc loại bỏ vi trùng và các chất lạ xâm nhập vào cơ thể. Có khoảng 800 hạch bạch huyết nằm rải rác khắp cơ thể. Ung thư hạch bạch huyết xảy ra khi loại tế bào bạch cầu thuộc hệ miễn dịch phát triển, tăng sinh bất thường. Bệnh có thể phát sinh ở bất kỳ vị trí, vùng nào có mô bạch huyết như bụng, cổ, nách, bẹn, trung thất, tủy xương, hệ thần kinh. Ung thư hạch bạch huyết đường tiêu hóa chiếm 1-4% trong tổng số các bệnh ác tính đường tiêu hóa.

U lympho ở đường tiêu hóa thường có triệu chứng không đặc hiệu như khó tiêu, đầy hơi, đau bụng, nôn, tiêu chảy... dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, thường phát hiện muộn. Ở giai đoạn này, khối u lớn, có thể sờ thấy được. Đặc biệt người có u lympho ở vùng hồi tràng - manh tràng có thể sờ thấy khối ở bụng, sờ thấy gan, lá lách lớn và nhiều hạch trên cơ thể.

Bác sĩ Tựu khuyên mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ. Người lớn tuổi nên nội soi tiêu hóa định kỳ để sớm phát hiện các bất thường. Những người bị sốt, đổ mồ hôi đêm không rõ nguyên nhân nên đi khám để bác sĩ để tìm nguyên nhân, điều trị phù hợp.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi