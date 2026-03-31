Sụt cân bất thường do tiểu đường

TP HCMGiảm 10 kg trong một tháng dù không ăn kiêng, anh Trọng, 45 tuổi, đột ngột ngất xỉu, cấp cứu mới biết tiểu đường.

Anh Trọng giảm từ 72 kg xuống 62 kg, thường đói nhanh, khát nước, chóng mặt sau khi ngủ dậy, tiểu đêm nhiều lần. Anh cảm thấy mệt mỏi, đuối sức, da khô ráp, mạch nhanh, thỉnh thoảng tê chân, đến khi mê man vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết của anh cao 750 mg/dL (bình thường dưới 140 mg/dL), áp lực thẩm thấu huyết tương cao hơn 320 mOsm/kg, mất nước nghiêm trọng. Anh Trọng được đặt đường truyền tĩnh mạch, bù dịch, tiêm insulin, theo dõi đường huyết mao mạch ba giờ một lần, theo dõi điện giải đồ giúp đường huyết ổn định, bù đủ nước.

ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán anh bị tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết, biến chứng do bệnh tiểu đường type 2.

Hội chứng tăng áp lực thẩm thấu là biến chứng cấp tính, nguy hiểm, thường xảy ra ở người cao tuổi bị tiểu đường type 2 hoặc người mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán, điều trị đúng cách. Tình trạng này diễn tiến từ từ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, đặc trưng bởi đường huyết tăng rất cao (> 600 mg/dL), mất nước nặng, rối loạn điện giải.

Biến chứng tăng áp lực thẩm thấu khiến người bệnh rối loạn ý thức ở các mức độ khác nhau, có thể dẫn đến hôn mê, co giật và tử vong. "Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu ở bệnh nhân tiểu đường là biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong khoảng 20-30%, cao hơn cả nhiễm toan ceton do tiểu đường", bác sĩ Linh nói.

Bác sĩ Linh kiểm tra tình trạng bàn chân của anh Trọng để tầm soát nguy cơ biến chứng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi ổn định đường huyết, do thỉnh thoảng mất cảm giác ở chân nên anh Trọng được đánh giá, kiểm tra kỹ tình trạng mạch máu ngoại biên, thần kinh ngoại biên và đo áp lực bàn chân để phòng ngừa biến chứng bàn chân tiểu đường.

Bác sĩ Linh cho biết thêm, dấu hiệu của bệnh tiểu đường như khát nước, sụt cân, tiểu nhiều không đặc trưng nên dễ bị bỏ qua. Khi có triệu chứng sụt cân không rõ nguyên nhân, tiểu nhiều, khát nước liên tục, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và điều trị sớm, tránh biến chứng. Chủ động tầm soát bệnh tiểu đường thường xuyên, ít nhất một lần mỗi năm để kịp thời phát hiện bất thường.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã thay đổi