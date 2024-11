Sụt 10 kg do rối loạn chức năng co thắt thực quản

TP HCMAnh Sáng, 32 tuổi, nuốt nghẹn hơn một năm, sụt 10 kg, bác sĩ chẩn đoán co thắt tâm vị khiến thực quản không thể đẩy thức ăn xuống dạ dày.

Anh Sáng từng cấp cứu ở Nhật do đau co thắt vùng ngực với chẩn đoán trào ngược dạ dày - thực quản. Lần này về Việt Nam, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, kết quả chụp X-quang ghi nhận thực quản giãn, đường kính ngang 26-40 mm, vùng tâm vị hẹp nhỏ giống hình mỏ chim. Ảnh nội soi cũng cho thấy thực quản giãn nhẹ, ứ đọng nhiều dịch bọt.

Ngày 19/11, TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết anh Sáng bị chứng co thắt tâm vị mức độ nặng. Đây là rối loạn chức năng khiến thực quản không thể đẩy thức ăn xuống dạ dày, cơ vòng thực quản không mở ra hoàn toàn gây ứ đọng thức ăn. "Co thắt tâm vị là một rối loạn vận động thực quản hay bị nhầm lẫn với các rối loạn vận động khác nên dễ chẩn đoán sai, phát hiện chậm trễ", bác sĩ Hùng nói, thêm rằng để chẩn đoán chính xác bệnh lý này cần làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Anh Sáng được điều dưỡng chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Co thắt tâm vị có ba loại, co thắt cổ điển do cơ tâm vị không co, thức ăn rơi xuống dạ dày nhờ vào trọng lực. Loại hai do thức ăn làm tăng áp lực thực quản bị nén lại, gây biến chứng nguy hiểm (thường gặp nhất). Loại ba, người bệnh xuất hiện những cơn co thắt đột ngột ở thực quản. Đây là tình trạng co thắt nghiêm trọng nhất, gây ra đau ngực và rất khó phân biệt với cơn đau thắt ngực do tim.

Để xác định loại co thắt tâm vị, người bệnh cần đo áp lực nhu động thực quản song do anh Sáng bị rối loạn nuốt lâu ngày nên không thể thực hiện được xét nghiệm này. Theo bác sĩ Hùng, phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh lúc này là phẫu thuật cắt cơ vòng dưới thực quản bằng nội soi đường miệng. Mục tiêu của phẫu thuật là giải quyết triệu chứng nuốt nghẹn, đau ngực... và giữ lại chức năng thực quản cho người bệnh.

Hậu phẫu, anh Sáng hồi phục nhanh, không còn đau thắt ngực, ăn được thức ăn lỏng, xuất viện sau ba ngày. Trường hợp anh Sáng do không xác định được loại co thắt tâm vị trước cuộc mổ nên sau phẫu thuật được theo dõi tiếp. Tái khám sau một tuần, anh hồi phục tốt, có thể ăn uống bình thường.

Bác sĩ Minh Hùng cùng êkíp cắt cơ thực quản cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh co thắt tâm vị nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, thức ăn ứ đọng lâu ngày gây viêm loét thực quản, suy dinh dưỡng, viêm phổi hít do nôn ọe, ung thư hóa ở vùng viêm mạn tính. Bác sĩ Hùng khuyến cáo người có các triệu chứng khó nuốt, mắc nghẹn thức ăn, nôn ọe, đau ngực sau xương ức, ợ nóng, sụt cân... nên đến khám tại chuyên khoa tiêu hóa có trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Quyên Phan