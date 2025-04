Sùi mào gà như súp lơ trong họng người đàn ông

Hà NộiÔng Hùng, 54 tuổi, thi thoảng ngạt mũi, hắt hơi, đi khám phát hiện u sùi mào gà khuất sau lưỡi gà trong họng.

Kết quả nội soi họng của ông Hùng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy u sùi bề mặt như súp lơ kèm giả mạc trắng kích thước nhỏ, nằm khuất phía sau lưỡi gà (phần rủ xuống của màn hầu, có cấu trúc hình giọt nước). Giả mạc là lớp màng màu trắng hoặc xám xuất hiện trên bề mặt niêm mạc cơ thể do viêm nhiễm, hoại tử mô hoặc tổn thương.

ThS.BS Trần Thị Hoa, khoa Tai Mũi Họng, cho biết đa số trường hợp u nhú sùi mào gà lành tính. Tuy nhiên không điều trị, sùi dễ lan rộng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, biến đổi tế bào, một số trường hợp có thể phát triển thành ung thư.

U nhú xuất hiện thường do virus HPV (Human Papilloma virus), phổ biến ở trên da, niêm mạc miệng, cổ họng, thanh quản, đường hô hấp hay các cơ quan sinh dục... Bác sĩ Hoa giải thích trường hợp sùi mào gà xuất hiện ở họng có thể do quan hệ không an toàn qua đường miệng, tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở hoặc dịch tiết từ người bị bệnh, dùng chung đồ dùng cá nhân với người nhiễm HPV nhưng trường hợp này ít gặp.

Ông Hùng được phẫu thuật loại bỏ u sùi lưỡi gà. Bác sĩ sử dụng dao laser bóc tách u sùi vùng lưỡi gà, đốt laser các vùng mô có giả mạc trắng để loại bỏ hoàn toàn tổ chức u sùi, cầm máu tại chỗ. Kết quả sinh thiết u nhú lành tính, không có tế bào ung thư. Hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện sau hai ngày.

Phẫu thuật loại bỏ sùi mào gà trong họng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Sùi mào gà là bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, thường xuất hiện ở khu vực hậu môn, âm đạo. Nam và nữ giới đều có thể mắc bệnh, nhưng phổ biến ở nữ hơn. Theo bác sĩ Hoa, các nốt sùi mào gà ở hầu họng thường khó phát hiện. Người bệnh có thể vướng họng, khó chịu như có dị vật mắc trong cổ họng, đau khi nuốt, ho kéo dài, khàn giọng. U có thể gây loét miệng hoặc chảy máu, hơi thở có mùi hôi do vi khuẩn phát triển ở vùng tổn thương. Nhiều người bệnh không có dấu hiệu bất thường nào như ông Hùng.

Dấu hiệu sùi mào gà ở họng có thể bị nhầm lẫn với những bệnh lý như viêm họng, cảm lạnh... khiến phát hiện muộn, dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng. Bác sĩ Hoa khuyến cáo người có dấu hiệu bất thường, kéo dài nên đi khám. Duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là nội soi tai mũi họng nhằm phát hiện sớm các tổn thương.

Hiện, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu sùi mào gà. Sử dụng thuốc uống, thuốc bôi hay phẫu thuật loại bỏ chỉ hỗ trợ làm giảm triệu chứng, giảm cảm giác khó chịu do bệnh gây ra. Tiêm vaccine phòng HPV, quan hệ tình dục an toàn có thể chủ động phòng bệnh.

Khuê Lâm

* Tên nhân vật đã được thay đổi