Sức khỏe sinh lý nữ thay đổi thế nào theo tuổi tác

Nhu cầu sinh lý của phụ nữ thay đổi theo độ tuổi, cao nhất ở tuổi 20-30, giảm rõ sau 50 tuổi, do ảnh hưởng của hormone, sức khỏe thể chất.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nhu cầu sinh lý là điều tự nhiên, gia vị trong tình yêu, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe sinh lý của phái đẹp thay đổi theo từng độ tuổi.

Tuổi 20

Ở tuổi 20, nồng độ nội tiết tố nữ estrogen, progesterone, testosterone đạt mức cao, ổn định nhất giúp phái đẹp có làn da mịn màng, ngực nở, eo thon. Phụ nữ ở tuổi này có cơ hội thụ thai cao hơn độ tuổi khác.

Tuổi 30

Sang tuổi 30, phụ nữ có nhiều trải nghiệm, kiến thức, kỹ năng để đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Tuy nhiên, sau khoảng 35 tuổi, nội tiết tố bắt đầu xáo trộn, phụ nữ bị giảm ham muốn vào một số thời điểm. Đây cũng là giai đoạn phái đẹp phải đối mặt với áp lực từ gia đình, trách nhiệm trong công việc nên ảnh hưởng đến tâm sinh lý.

Tuổi 40

Đa số phụ nữ tuổi 40 có nhiều thời gian dành cho bản thân, giảm gánh nặng chăm sóc con cái, sự nghiệp ổn định. Song, độ tuổi này, phụ nữ đến giai đoạn tiền mãn kinh khiến bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone và testosterone suy giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống chăn gối.

Sau 50 tuổi

Sau tuổi 50 là giai đoạn mãn kinh với nhiều vấn đề về sức khỏe như bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, tăng cân, khô âm đạo... Sức khỏe sinh lý phụ thuộc vào nồng độ nội tiết tố nữ, nhu cầu của mỗi người.

Theo dược sĩ Hòa, hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng và sự cân bằng bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone, testosterone là yếu tố quyết định sức khỏe, sắc đẹp, sinh lý của người phụ nữ. Hệ trục hoạt động nhịp nhàng, nội tiết tố cân bằng chi phối hoạt động của nhiều hệ cơ quan trong cơ thể như thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, ham muốn... Khi hệ trục suy giảm hoạt động, bộ ba hormone xáo trộn kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe.

Để duy trì sức khỏe sinh lý ổn định, mỗi người nên thiết lập chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học, duy trì vận động đều đặn, hạn chế stress, ngủ đủ giấc... Phụ nữ có thể tăng cường hoạt động của hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng bằng cách bổ sung thảo dược thiên nhiên như lepidium meyenii và P. leucotomos. Bộ đôi tinh chất này có tác dụng thúc đẩy cơ thể tự điều hòa nội tiết tố nữ, cải thiện sức khỏe sinh lý, duy trì vẻ ngoài tươi trẻ.

Đình Diệu