Sỏi tái phát sau 6 lần mổ

TP HCMÔng Vui, 60 tuổi, từng 6 lần mổ lấy sỏi ống mật chủ, nay đau bụng âm ỉ kèm sốt, bác sĩ chẩn đoán viêm đường mật do sỏi tái phát.

Ông Vui được mổ mở lấy sỏi ống mật chủ lần đầu cách đây 26 năm, sau đó trải qua 5 lần phẫu thuật khác lấy sỏi, có lần cắt túi mật. Gần đây ông đau bụng, sốt không rõ nguyên nhân, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và siêu âm cho thấy giãn đường mật trong và ngoài gan, ống mật chủ giãn 1,3 cm, nhiều sỏi đường mật kích thước lớn, nhỏ trong gan phải và trái. Xét nghiệm máu có tình trạng nhiễm trùng (bạch cầu tăng nhẹ, CPR 15,8 mg/l), men gan tăng cao (chỉ số GOT là 142 U/L, GPT 236 U/L).

Ngày 6/11, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết người bệnh cần được can thiệp sớm để ngăn biến chứng nhiễm trùng huyết, tắc gây nhiễm trùng đường mật vì sỏi mật tái phát với lượng nhiều ở cả mật và gan.

"Sỏi đường mật trong gan chiếm tỷ lệ cao, sau điều trị 3-5 năm đến 50% sẽ tái phát sỏi", bác sĩ Khánh nói. Sỏi hình thành sau thời gian điều trị do nhiều nguyên nhân như dùng thuốc nội tiết tố, thuốc giảm mỡ máu, nhiễm ký sinh trùng (giun chui ống mật, sán lá gan), tiểu đường, gan nhiễm mỡ... Sỏi trong gan tái phát thường do di chứng hẹp đường mật trong gan. Trường hợp của ông Vui có thể do dùng thuốc tiểu đường lâu năm và một phần cơ địa dễ sinh sỏi.

Sỏi ống mật chủ qua hình ảnh MRI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Vui mắc nhiều bệnh nội khoa nặng như bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa đánh giá nguy cơ trong và sau mổ.

Ông cần ngưng dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu trước mổ 5 ngày nhằm giảm nguy cơ chảy máu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận dạ dày và đại tràng ngang dính hoàn toàn vào phần bụng từ rốn đến gan (mặt dưới gan). Sau khi gỡ dính, bác sĩ mở ống mật chủ đoạn trên tá tràng và lấy ra viên sỏi kích thước 1,8 cm, đường mật gan còn có viên sỏi 0,6 cm. Đường mật gan phải phân thùy IV có khối sỏi to sẽ lấy qua đường hầm kehr sau ba tuần.

Bác sĩ Khánh đánh giá phẫu thuật nội soi trong trường hợp này khó khăn. Do bệnh nhân đã mổ nhiều lần nên mổ nội soi để hạn chế xâm lấn. Sau mổ, người bệnh cũng ít đau, phục hồi nhanh, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, nhiễm trùng, dính ruột và tắc ruột do dính.

Ông Vui sức khỏe hồi phục tốt sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, người bệnh không còn triệu chứng đau bụng, sốt. Một ngày sau có thể đi lại, ăn uống bình thường. Sau ba ngày, ông có thể sử dụng lại thuốc tim mạch, hồi phục hoàn toàn. 5 ngày sau phẫu thuật, ông xuất viện.

Để phòng ngừa sỏi, bác sĩ Khánh khuyến cáo người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng khoa học, tăng cường rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, nguyên cám để làm chậm hấp thu đường máu, mỡ máu (cholesterol). Chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng (giun, sán). Duy trì khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Quyên Phan