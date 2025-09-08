Sỏi mật phát triển sau 10 năm

TP HCMAnh Linh, 31 tuổi, phát hiện sỏi túi mật 10 năm trước nhưng không điều trị, nay sỏi phát triển gây viêm phải cắt túi mật.

Kết quả siêu âm của anh Linh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy lòng túi mật có đám sỏi kích thước 2x5,2 cm. Ngày 8/9, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết sỏi túi mật tăng dần số lượng, kích thước khiến anh Linh khó tiêu, đau bụng trên rốn, chướng bụng. Sỏi mật hình thành âm thầm, kích thước nhỏ thường không gây ra triệu chứng và tình cờ được phát hiện khi siêu âm bụng. Sỏi phát triển cản trở đường vận chuyển dịch mật gây tổn thương túi mật, nguy cơ cao tắc nghẽn dòng chảy của dịch mật, biến chứng như viêm túi mật cấp, viêm túi mật hoại tử, thủng túi mật, áp xe túi mật...

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật, dưới sự hỗ trợ của hệ thống phẫu thuật nội soi 3D/4K. Bác sĩ cắt ống túi mật, đưa túi mật ra khỏi gan gắp ra hàng chục viên sỏi màu vàng (sỏi cholesterol) sắc cạnh, kích thước 0,8-1 cm.

Bác sĩ Công Khánh (phải) phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho anh Linh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, sức khỏe anh Linh ổn định, xuất viện. Tái khám sau một tuần, anh Linh ăn uống bình thường, không còn triệu chứng chướng bụng, đầy hơi, sinh hoạt bình thường.

Sỏi túi mật là những tinh thể rắn hình thành trong túi mật do mất cân bằng các thành phần trong dịch mật. Sỏi túi mật có ba loại là sỏi cholesterol, sỏi sắc tố mật và sỏi hỗn hợp. Theo bác sĩ Khánh, anh Linh có sỏi cholesterol, loại sỏi phổ biến, chiếm khoảng 80%. Sỏi hình thành do cholesterol trong mật quá cao so với thành phần muối mật và phospholipid. Cholesterol cao không thể hòa tan hết và kết tinh thành sỏi.

"Sỏi túi mật có xu hướng trẻ hóa", bác sĩ Khánh nói, giải thích thêm trước đây bệnh phổ biến ở người trên 40 tuổi nhưng nay nhiều người 20-30 cũng phát hiện sỏi mật. Có nhiều yếu tố thúc đẩy hình thành sỏi như chế độ ăn uống mất cân đối, sử dụng nhiều thức ăn nhanh, chứa nhiều cholesterol, lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài, giảm cân cấp tốc...

Để phòng tránh các bệnh về túi mật, bác sĩ khuyên mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, bổ sung nhiều rau xanh, hạn chế sử dụng chất béo bão hòa, vận động thường xuyên. Khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bất thường, sớm điều trị để nâng cao hiệu quả.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi