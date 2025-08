Dấu hiệu cảnh báo bệnh ở túi mật

Đau quặn bụng kéo dài và tăng nặng sau bữa ăn, vàng da, sốt do viêm túi mật hoặc ống mật chủ là những trường hợp có thể phải phẫu thuật cắt túi mật.

Túi mật lưu trữ mật do gan sản xuất giúp phân hủy chất béo. Thông thường túi mật sẽ co bóp trong bữa ăn, đẩy mật ra ngoài qua các ống dẫn mật nhỏ vào ruột để hỗ trợ tiêu hóa. Sỏi mật là những chất rắn lắng đọng bên trong túi mật - một cơ quan nhỏ hình quả lê nằm ở phần trên bên phải của bụng. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật phổ biến, là phương pháp điều trị khi sỏi mật gây ra các triệu chứng đau dữ dội ở bụng trên bên phải, buồn nôn hoặc biến chứng sức khỏe nguy hiểm.

Bác sĩ có thể chỉ định cắt túi mật khi người bệnh mắc ung thư túi mật, túi mật rối loạn chức năng hoặc có polyp túi mật (khối u mô bất thường). Một số dấu hiệu cho thấy người bệnh có nguy cơ phải cắt túi mật bao gồm:

Đau bụng: Túi mật tổn thương khiến người bệnh đau bụng tăng dần. Ban đầu, cơn đau âm ỉ trong nhiều giờ nhưng kéo dài dai dẳng và tiến triển nặng. Tình trạng này không giảm khi thay đổi tư thế, đi đại tiện hoặc xì hơi kèm theo buồn nôn, ói mửa. Cơn đau bắt đầu ở phần bụng trên bên phải hoặc giữa, có thể lan ra sau lưng, thường là xương bả vai phải, xuất hiện sau khi ăn no, tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo.

Viêm túi mật: Nguyên nhân có thể do sỏi mật làm tắc nghẽn ống dẫn mật gây đau quặn mật dai dẳng và nghiêm trọng, buồn nôn và nôn, sốt. Tình trạng này báo hiệu người bệnh cần đi khám để được phẫu thuật cắt túi mật khẩn cấp.

Sỏi ống mật chủ: Đây là tình trạng sỏi mật mắc kẹt trong ống mật chủ, nơi dẫn mật từ gan đến túi mật gây sỏi ống mật chủ. Triệu chứng bao gồm vàng da, phân nhạt màu, nước tiểu sẫm màu, sốt và đau dữ dội ở vùng bụng trên bên phải. Phẫu thuật cắt túi mật trong trường hợp này giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Viêm tụy do sỏi mật: Triệu chứng bao gồm đau dữ dội và liên tục ở vùng bụng trên, lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn mửa. Người bệnh nặng có thể bị vàng da, vàng mắt do chất bilirubin tích tụ trong máu. Viêm tụy do sỏi mật có thể dẫn đến tắc ống tụy.

Người bệnh có thể phải cắt túi mật trong các trường hợp như rối loạn vận động đường mật - bệnh lý túi mật chức năng gây ra cơn đau quặn mật dù không có sỏi mật hoặc bất thường ở túi mật, ung thư túi mật, polyp túi mật lớn hơn 10 mm; túi mật sứ (cặn canxi tích tụ ở thành trong của túi mật).

Có hai phương pháp chính để thực hiện cắt túi mật. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi phổ biến hơn. Cắt túi mật bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn, bác sĩ phẫu thuật sẽ rạch 3-4 đường nhỏ (vết cắt) trên bụng để cắt bỏ túi mật. Phẫu thuật cắt túi mật mở là phương pháp truyền thống. Tùy trường hợp bác sĩ sẽ cân nhắc phương pháp phù hợp.

Anh Chi (Theo Very Well Health)