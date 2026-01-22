'Soi mạch máu' tìm nguyên nhân nhồi máu cơ tim

TP HCMÔng Phương, 59 tuổi, hẹp mạch vành, được bác sĩ dùng kỹ thuật OCT để xác định bản chất mảng xơ vữa, đặt stent mở rộng mạch vành phòng nhồi máu cơ tim.

Ông Phương có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu đang điều trị bằng thuốc. Một tháng nay, ông thỉnh thoảng đau nặng ngực, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS.CKII Hồ Anh Tuấn, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết hệ mạch vành của bệnh nhân hẹp, trong đó đoạn giữa nhánh động mạch vành phải hẹp 50-60%, đoạn giữa liên thất trước hẹp 60-70%, động mạch mũ hẹp 70-80% lỗ xuất phát. Nguyên nhân gây hẹp ở cả ba nhánh là do mảng xơ vữa, vôi hóa.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, giải thích phương pháp đặt stent thường được sử dụng khi hẹp trên 70% hoặc 50-70% ở các vị trí nguy hiểm như thân chung, đoạn gần động mạch vành trái, kèm triệu chứng như đau thắt ngực khi gắng sức. Trường hợp hẹp như ông Phương có thể điều trị nội khoa. Tuy nhiên, toàn bộ ba nhánh mạch vành của người bệnh đều bị xơ vữa, vôi hóa nên cần đánh giá bản chất mảng xơ vữa xem có nguy cơ nhồi máu cơ tim hay không.

Bác sĩ sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) với độ phân giải siêu cao, gấp 10 lần siêu âm trong lòng mạch (IVUS), giúp quan sát chi tiết cấu trúc vi thể thành mạch. Nhờ đó, OCT phát hiện mảng xơ vữa hỗn hợp lan tỏa, dễ nứt vỡ mà chụp mạch vành thông thường có thể bỏ sót. "Nếu không sớm đặt stent nhánh mạch vành bị hẹp cho người bệnh, mảng xơ vữa có thể vỡ gây nhồi máu cơ tim cấp", giáo sư Nhân nói.

Bác sĩ đặt stent cho bệnh nhân dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật OCT. Ảnh: Ngọc Hà

Bác sĩ xác định nhánh liên thất trước có nguy cơ tắc cao do mảng xơ vữa dễ nứt vỡ, quyết định đặt stent cho nhánh này. Dựa trên hình ảnh OCT, êkíp thấy mảng xơ vữa có nắp xơ mỏng (thin cap fibro-atheroma) dễ vỡ, đo chính xác kích thước mạch và chiều dài tổn thương để chọn stent phù hợp. Sau đó, êkíp đánh giá stent nở đều và áp sát thành mạch, hai đầu stent không bị bóc tách, hạn chế nguy cơ tắc cấp sau đặt stent.

Sau can thiệp, ông Phương tỉnh táo, hết đau ngực, xuất viện sau 3 ngày, nguy cơ nhồi máu cơ tim được giảm thiểu tối đa. Sau đặt stent, bác sĩ khuyên người bệnh cần tuân thủ điều trị nội khoa, duy trì lối sống lành mạnh (ngưng thuốc lá, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động, tránh căng thẳng), điều trị ổn định các bệnh lý nền và tái khám đúng lịch hẹn.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi