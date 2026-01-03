Đặt stent động mạch vành có đau không?

Tôi hẹp 85% động mạch vành, bác sĩ khuyên can thiệp sớm. Đặt stent có đau không và sau bao lâu có thể hồi phục? (Trần Văn Đức, 63 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Những người bị hẹp nặng động mạch vành, thường từ 70% trở lên, đặc biệt khi đã xuất hiện triệu chứng như đau thắt ngực, khó thở, bác sĩ cân nhắc đặt stent. Mục tiêu là tái thông mạch máu nuôi tim, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp tim, đột tử do tim mạch. Đây là phương pháp ít xâm lấn, người bệnh chỉ cần gây tê ở vị trí đưa ống thông (như cổ tay, bẹn hoặc cánh tay). Bệnh nhân vẫn tỉnh táo, có thể trao đổi với bác sĩ trong quá trình can thiệp.

Khi đặt stent, một số người có thể cảm thấy căng tức hoặc khó chịu nhẹ ở ngực. Song cảm giác này thường thoáng qua và không dữ dội. Sau khi can thiệp kết thúc, người bệnh chủ yếu chỉ thấy ê nhẹ tạm thời tại vị trí đưa ống thông. Đây là phản ứng bình thường do mạch máu và mô mềm vừa được can thiệp. Những cảm giác khó chịu này thường ở mức nhẹ, có thể kiểm soát hiệu quả bằng thuốc giảm đau, an thần theo chỉ định của bác sĩ.

Êkíp can thiệp đặt stent mạch vành cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu không có biến chứng, đa số người bệnh có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng chỉ sau vài giờ sau đó. Tuy nhiên, trong 24-48 giờ đầu, người bệnh cần hạn chế vận động mạnh, được theo dõi sát các dấu hiệu bất thường tại vị trí chọc mạch. Người bệnh có thể xuất viện sau 1-2 ngày. Trường hợp cần theo dõi thêm hoặc có bệnh nền đi kèm có thể nằm viện lâu hơn theo chỉ định của bác sĩ.

Sau đặt stent, các sinh hoạt thường ngày như đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân có thể trở lại bình thường sau vài ngày. Phần lớn người bệnh hồi phục ổn định trong khoảng 5-7 ngày, tùy vào thể trạng, vị trí đặt stent và mức độ can thiệp.

Bạn nên liên hệ bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế ngay nếu sau đặt stent xuất hiện một trong các dấu hiệu sau như đau tại vị trí can thiệp tăng dần; vùng chọc mạch đỏ, sưng, nóng hoặc chảy dịch, đau ngực dữ dội, khó thở... Những biểu hiện này có thể là dấu hiệu sớm của các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng tại chỗ, tổn thương mạch máu, biến cố tim mạch.

Đặt stent giúp tái thông đoạn mạch bị hẹp, giảm triệu chứng đau ngực, nguy cơ biến chứng tim mạch, song không chữa khỏi hoàn toàn bệnh mạch vành và vấn đề xơ vữa động mạch. Sau khi đặt stent, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ thuốc chống kết tập tiểu cầu theo chỉ định của bác sĩ, cần kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết, duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá. Tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi hiệu quả điều trị, điều chỉnh thuốc khi cần.

ThS.BS Ân Tuấn Đạt

Khoa Tim mạch

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội