Sỏi lâu ngày gây viêm túi mật hoại tử

TP HCMÔng Thuận, 64 tuổi, sốt, mệt mỏi, lừ đừ, đau bụng nhiều vùng sườn phải và trên rốn, bác sĩ phát hiện nhiều sỏi gây viêm túi mật hoại tử.

Kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bệnh nhân nhiễm trùng nặng, chỉ số bạch cầu tăng hơn 18.000/mm3 máu (mức bình thường là 4.000-10.000/mm3 máu). Hình ảnh cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận nhiều sỏi vùng phễu và ống túi mật.

Ngày 15/4, TS.BS Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan - Tụy - Mật, cho biết ông Thuận bị nhiễm trùng huyết do viêm phúc mạc mật vì viêm túi mật hoại tử, cần phẫu thuật nội soi cắt túi mật cấp cứu, phòng ngừa biến chứng. Tuy nhiên, ông mắc nhiều bệnh nền nặng như tiền căn nhồi máu não, huyết áp cao, rung nhĩ đáp ứng thất thanh (rối loạn nhịp nhĩ nhanh, không đều), đái tháo đường type 2. Ông còn bị rối loạn lipid máu và đang dùng thuốc kháng đông nên không thể phẫu thuật ngay do khả năng cao biến chứng chảy máu trong và sau mổ.

Ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy sỏi vùng cổ túi mật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị tích cực bằng kháng sinh mạnh, phổ rộng, ngưng thuốc kháng đông 12 giờ trước khi phẫu thuật cho người bệnh. "Thông thường thuốc kháng đông phải ngưng 24 giờ là tối ưu nhưng ông Thuận nhiễm trùng nặng, chờ lâu có nguy cơ sốc nhiễm trùng", bác sĩ Khánh cho biết.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho người bệnh. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn bằng ba vết mổ nhỏ 0,5-1 cm trên bụng, sử dụng camera soi vào ổ bụng và dùng dụng cụ chuyên dụng cắt túi mật.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận dịch đục và ít giả mạc quanh túi mật, thành túi mật hoại tử vùng đáy, lòng túi mật có hai viên sỏi, kích thước 0,5 cm. Sỏi làm tắc nghẽn ở túi mật trong thời gian dài không được điều trị gây viêm túi mật cấp dẫn đến hoại tử.

Sau phẫu thuật một ngày, ông Thuận không còn triệu chứng đau bụng, hết sốt, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống, xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ Công Khánh cùng ê kíp trong một ca phẫu thuật nội soi hồi tháng tháng 9/2023. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm túi mật hoại tử là biến chứng nghiêm trọng từ viêm túi mật cấp. Túi mật bị tắc nghẽn, nhiễm trùng nặng và kéo dài làm hoại tử các mô thành túi mật.

Thời gian tiến triển bệnh do viêm túi mật cấp tính diễn ra nhanh. Do đó, người bệnh viêm túi mật cần cấp cứu khẩn cấp, can thiệp sớm như cắt túi mật hoặc dẫn lưu túi mật xuyên gan qua da để ngăn nguy cơ nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, đe dọa đến tính mạng.

Bác sĩ Công Khánh khuyến nghị người bệnh có sỏi túi mật nên đến các cơ sở y tế, đầy đủ trang thiết bị để khám, chẩn đoán và có biện pháp xử trí sớm, ngăn ngừa bệnh tiến triển thành viêm túi mật hoại tử, thấm mật phúc mạc hay viêm phúc mạc mật. Người có triệu chứng viêm túi mật hoại tử như đau hạ sườn phải dữ dội, sốt cao, ớn lạnh... cần nhập viện nhanh chóng để được xử lý kịp thời.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi