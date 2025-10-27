Sỏi lâu năm gây tắc ống mật người đàn ông

TP HCMAnh Giang, 41 tuổi, có sỏi túi bùn hai năm nay tắc ống mật, đau quặn bụng, nôn ói, sút 5 kg trong một tuần.

Hai năm qua anh Giang không phẫu thuật cắt túi mật theo chỉ định của bác sĩ mà uống thuốc kê toa. Một tuần gần đây đau quặn bụng, vàng da và mắt, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy sỏi ở ống mật chủ đoạn 1/3 cuối, giãn đường mật trong và ngoài gan, trong túi mật có nhiều sỏi; chỉ số bilirubin toàn phần bạch cầu tăng cao bất thường.

Ngày 27/10, BS.CKI Phạm Quốc Trung, khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết sỏi di chuyển xuống ống mật chủ làm tắc mật, nghẽn dòng chảy dịch mật lưu thông từ gan hay túi mật đến ruột non dẫn đến ứ đọng dịch trong gan. Anh Giang được chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) lấy sỏi ở ống mật chủ và phẫu thuật cắt túi mật.

Bác sĩ Thanh Bình đang nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi cho anh Giang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Bình, nội soi mật tụy ngược dòng gắp ra hai viên sỏi đang kẹt ở đoạn cuối ống mật chủ bệnh nhân. Tiếp đến, êkíp phẫu thuật nội soi cắt túi mật cùng 7 viên sỏi kích thước 3-7 mm.

Hậu phẫu, anh Giang không còn triệu chứng đau bụng, có thể ăn uống và đi lại, da và mắt hết vàng, xuất viện sau ba ngày.

Bác sĩ khám cho anh Giang trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Túi mật có chức năng dự trữ và cô đặc dịch mật. Khi túi mật bị cắt, dịch mật từ gan chảy thẳng xuống ruột non cho phép cơ thể tiêu hóa hầu hết loại thức ăn, giúp người bệnh sống khỏe mạnh bình thường. Giai đoạn đầu sau khi cắt túi mật, người bệnh có hiện tượng đầy hơi, tiêu chảy, vài tuần sau cơ thể thích nghi sẽ chấm dứt tình trạng này.

Sỏi mật là những tinh thể rắn lắng đọng với kích thước đa dạng, có thể hình thành đơn lẻ hoặc tập hợp nhiều sỏi cùng lúc. Bệnh lý khá phổ biến, thường không gây triệu chứng ở giai đoạn sớm. Phẫu thuật cắt túi mật được chỉ định trong trường hợp sỏi gây ra triệu chứng, ứ trệ dịch mật. Sỏi nhỏ 3-5 mm dễ rớt vào ống mật chủ, bệnh nhân nếu có triệu chứng sẽ được khuyến cáo phẫu thuật. Nếu sỏi không gây triệu chứng, người bệnh nên theo dõi định kỳ, duy trì chế độ dinh dưỡng vận động khoa học, kiểm tra sức khỏe để ngăn sỏi phát triển dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Quyên Phan