Hàng nghìn viên sỏi lấp kín túi mật người phụ nữ

TP HCMBà Thu, 71 tuổi, đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp do biến chứng sỏi túi mật, phẫu thuật lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

Bà Thu từng bị sỏi bùn cách 20 năm trước, thường uống thực phẩm chức năng để tan sỏi. Lần này, bà đau bụng dữ dội và đột ngột ở vùng thượng vị (trên rốn), kèm nôn ói, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM siêu âm thấy rất nhiều sỏi lấp kín khiến túi mật căng phồng, kích thước 5x2,4 cm. Tụy to, phù nề, có dịch tụ xung quanh tụy, tá tràng, vùng rốn gan, dạ dày, lách, dọc rãnh đại tràng. Chỉ số xét nghiệm máu ghi nhận bệnh nhân viêm tụy cấp và tắc mật nghiêm trọng.

"Đây là trường hợp túi mật chứa nhiều sỏi nhất từ trước đến nay tôi từng gặp", tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói. Bà Thu bị viêm tụy cấp và tắc mật do sỏi từ túi mật rớt xuống ống mật chủ làm tắc nghẽn đường lưu thông dịch mật và ứ đọng dịch trong ống tụy. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài, các enzyme tụy được hoạt hóa, gây tổn thương và viêm tụy cấp. Trước tiên, bà Thu cần điều trị ổn định viêm tụy, sau đó phẫu thuật nội soi.

Bác sĩ phẫu thuật lấy ra từ lòng túi mật hàng nghìn viên sỏi kích thước 3-5 mm. Êkíp phát hiện ống mật chủ giãn và có vài viên sỏi, đường mật trong gan hai bên giãn nhẹ. Bác sĩ nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) lấy hết sỏi ống mật chủ.

Hàng ngàn viên sỏi ở túi mật của bà Thu sau khi đưa ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, bà Thu hồi phục, hết đau bụng buồn nôn, sau 5 ngày không còn rối loạn tiêu hóa, xuất viện.

Sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến, được hình thành chủ yếu từ sự kết tụ cholesterol do mất cân bằng các thành phần có trong dịch mật như cholesterol, bilirubin, muối canxi. Thông thường, sỏi mật tồn tại trong cơ thể một thời gian dài mà không gây triệu chứng, tuy nhiên biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bà Thu được bác sĩ thăm khám sau khi phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để ngăn ngừa sỏi mật, bác sĩ Khánh khuyên mỗi người cần ăn uống lành mạnh với nhiều chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc, chất béo tốt từ thực phẩm như dầu cá, dầu ô liu; hạn chế tinh bột, đường và chất béo không lành mạnh. Tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày trong 5 ngày một tuần. Khám sức khỏe định kỳ, siêu âm bụng để tầm soát, phát hiện sỏi sớm, điều trị bệnh kịp thời.

Quyên Phan