Sỏi gây hoại tử túi mật

TP HCMÔng Nhưỡng, 88 tuổi, đau hạ sườn phải, táo bón do túi mật hoại tử với nhiều sỏi gây nhiễm trùng.

Kết quả CT 1975 lát cắt cho thấy túi mật của ông Nhưỡng phồng lớn 7,5x9 cm (bình thường 3x9 cm), có ổ tụ dịch thông vào bờ dưới gan, dính vào mặt bên tá tràng, túi mật có sỏi. Siêu âm ghi nhận túi mật viêm và có dấu hiệu hoại tử, thành trực tràng phù nề, khả năng viêm tụy mạn.

BS.CKII Võ Ngọc Bích, khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết túi mật của ông Nhưỡng hoại tử có thể do sỏi gây tắc nghẽn kéo dài. Biến chứng có thể xảy ra nếu không can thiệp kịp thời là vỡ hoặc áp xe, viêm phúc mạc toàn thể, sốc nhiễm trùng.

Ông Nhưỡng lớn tuổi, vừa phẫu thuật tuyến tiền liệt, lại mắc huyết áp cao, tiểu đường, khớp, gout, tim mạch (đã đặt stent và máy kích nhịp tim), đang sử dụng thuốc chống đông máu nên không thể phẫu thuật ngay. Các bác sĩ hội chẩn chỉ định ông Nhưỡng ngưng sử dụng thuốc chống đông máu trong 5 ngày, sau đó phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Trong thời gian này, bác sĩ đặt ống dẫn lưu đưa dịch mật ra ngoài để giảm áp lực túi mật đồng thời ngăn ngừa nhiễm trùng diễn tiến nặng hơn.

Bác sĩ Bích (thứ hai từ phải qua) phẫu thuật cắt túi mật cho ông Nhưỡng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kíp mổ ghi nhận túi mật viêm dày hoại tử nhiều chỗ, khó di động túi mật, tam giác gan mật chảy máu nhiều nên quyết định cắt túi mật ngược (cắt từ đáy túi mật vào tam giác gan mật) cùng viên sỏi 0,8 cm.

Hậu phẫu, sức khỏe ông Nhưỡng dần phục hồi, đi lại sau hai ngày, ăn thức ăn lỏng, không còn chướng bụng, xuất viện.

Ông Nhưỡng được điều dưỡng chăm sóc sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bích cho hay túi mật hoại tử thường diễn tiến rất nhanh, nhất là ở những người có yếu tố nguy cơ cao như người cao tuổi, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch. Bệnh không biểu hiện triệu chứng sớm nên thường được chẩn đoán muộn, điều trị không kịp thời. Bác sĩ khuyên mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, khi có dấu hiệu đau bụng trên bên phải hoặc thượng vị, sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn... cần đến cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, phòng ngừa những biến chứng.

Quyên Phan