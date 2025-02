Sởi biến chứng viêm não

Hà NộiÔng Tri, 50 tuổi, mắc bệnh sởi mà không biết, đến ngày thứ 5 hết sốt nhưng lơ mơ do biến chứng viêm não.

Khi vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ông Tri chậm chạp, ít nói, hay nhìn vào một điểm vô định, gọi hỏi không đáp ứng, không nhận thức được mọi việc xung quanh. Trước đó ông Tri chăm con bệnh sởi, song không nghĩ mình bị lây nhiễm bệnh.

Kết quả chụp MRI sọ não ông Tri ghi nhận tổn thương viêm não, xét nghiệm dương tính với sởi, số lượng bạch cầu trong dịch não tủy tăng. Ngày 28/2, tiến sĩ, bác sĩ Lê Xuân Luật, khoa Nội Tổng hợp, cho biết ông bị viêm não do biến chứng sởi, tỷ lệ khoảng 1/1.000. Nếu không điều trị kịp thời người bệnh có thể yếu liệt, tổn thương thần kinh, nặng nhất là tử vong.

Ông Tri được điều trị bằng thuốc corticoid và huyết thanh miễn dịch (IvIg-Immunoglobulin). IvIg chứa các kháng thể đặc hiệu với sởi, được tổng hợp từ huyết thanh của người. Các kháng thể có trong IvIg có tác dụng trung hòa virus sởi còn lại trong cơ thể người bệnh. Người không tiêm phòng vaccine đầy đủ thường không có kháng thể bảo vệ cơ thể khi nhiễm bệnh.

Bác sĩ Luật điều trị cho ông Tri. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau một ngày điều trị, tinh thần người bệnh cải thiện. Ba ngày sau ông Tri trả lời đúng câu hỏi, nói được, bắt đầu tập đi. Đến ngày thứ 5 điều trị, người bệnh tỉnh táo, nhận thức được sự việc xung quanh, không yếu liệt, đi lại bình thường, kiểm tra dịch não tủy sau điều trị cho kết quả bình thường. MRI sọ não lần hai cải thiện hơn lần thứ nhất, ổ tổn thương trên não kích thước thu nhỏ.

Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, lây truyền qua đường hô hấp do hắt hơi, tiếp xúc gần với người nhiễm. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, ghi nhận trong năm 2024 có hơn 38.000 ca sốt phát ban nghi sởi, tăng hơn 94 lần so với năm 2023.

Theo bác sĩ Luật, khí hậu nồm ẩm mùa xuân vào tháng 2, 3 ở miền Bắc cùng mùa lễ hội tập trung đông người tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển, trong đó có sởi. Bệnh sởi xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ em, có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, loét giác mạc...

Người có dấu hiệu nghi ngờ sởi như sốt cao, co giật, bí tiểu, tiểu dầm, rối loạn ý thức cần đi khám để tránh biến chứng. Phòng sởi bằng cách đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, cách ly người bệnh, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nơi ở.

Thanh Ba