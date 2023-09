Sốc mất máu do gãy khung chậu

TP HCMÔng Phúc, 51 tuổi, gãy khung chậu gây rách mạch máu dẫn đến sốc, tụt huyết áp, được bác sĩ bít tắc các vị trí chảy máu.

Ngày 6/9, TS.BS Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tình trạng ông Phúc rất nặng, đa chấn thương, tri giác lơ mơ, sốc mất máu. Ê kíp nhanh chóng hồi sức, bồi hoàn máu và dịch truyền để bệnh nhân ổn định.

Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhân gãy khung chậu kèm chảy máu, bên trái vùng chậu có một khối máu tụ lớn. Các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa, quyết định can thiệp nội mạch, nút các mạch máu bị rách để cầm máu cho bệnh nhân.

Chụp CT cho thấy máu chảy ra ngoài ở vùng chậu bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong quá trình can thiệp, BS.CKII Thi Văn Gừng, Phó giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, dùng máy chụp DSA để nhận diện rõ các nhánh động mạch đang tổn thương. Mức độ chảy máu thực tế nhiều và phức tạp hơn ảnh CT chụp. Các bác sĩ đánh giá đây là ca khó và rủi ro cao vì bệnh nhân chảy máu nhiều vị trí cùng lúc, huyết áp không ổn định do mất lượng máu lớn.

Ê kíp chọn lọc mạch máu, luồn ống thông và dây dẫn siêu nhỏ vào động mạch ở bẹn, sau đó di chuyển ống đến vùng chậu và nút các vị trí chảy máu bằng vật liệu chuyên dụng. Sau khoảng 30 phút, các vị trí được nút tắc hoàn toàn, không xảy ra biến chứng. Sau hai ngày, bệnh nhân ổn định sức khỏe, được điều trị gãy khung xương chậu.

Các mạch máu bị rách gây chảy máu (trái) và được can thiệp nút tắc hoàn toàn (phải) qua ảnh chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Gừng cho biết gãy khung chậu chiếm 4-9% trường hợp chấn thương, tiên lượng bệnh nhân tử vong cao nếu không xử lý kịp thời. Chảy máu trong gãy khung chậu thường xuất phát từ ba nguồn chính là động mạch, tĩnh mạch hoặc bề mặt của xương bị gãy. Chảy máu từ nguồn động mạch chỉ chiếm khoảng 10-20% trường hợp nhưng gây mất nhiều máu, huyết áp không ổn định, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Khi đó, can thiệp nội mạch giúp nút tắc mạch máu bị rách là phương pháp ít xâm lấn được ưu tiên hàng đầu, tỷ lệ thành công hơn 90%.

Phan Hoàng Vĩnh Phú

* Tên người bệnh đã được thay đổi