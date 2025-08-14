Siêu âm có phát hiện ung thư đại tràng không?

Bố tôi 78 tuổi, táo bón thường xuyên, có khi đi ngoài ra máu, chán ăn. Tôi thấy dấu hiệu giống ung thư đại tràng, nếu bố tôi siêu âm có thể phát hiện được ung thư không? (Tuấn, Vĩnh Long)

Trả lời:

Siêu âm bụng là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng sóng siêu âm để quan sát các cơ quan trong ổ bụng như gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang... Với ung thư đại trực tràng, siêu âm bụng thường chỉ giúp gợi ý khi khối u đã lớn, xâm lấn hoặc có các dấu hiệu gián tiếp như di căn gan, hạch to... Các khối u nhỏ, ở giai đoạn sớm hoặc nằm sâu trong lòng đại tràng, khó phát hiện trên siêu âm. Do đó, siêu âm bụng không phải là phương tiện tối ưu để tầm soát hoặc chẩn đoán xác định ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Duy nội soi đại tràng cho bệnh nhân. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Một số kỹ thuật hình ảnh có thể được dùng để phát hiện khối u đại tràng như chụp cắt lớp vi tính (CT) bụng - chậu, chụp cộng hưởng từ (MRI)... Tuy nhiên, nội soi đại tràng vẫn là phương pháp phát hiện ung thư đại trực tràng hiệu quả nhất, đặc biệt là ung thư sớm, kích thước nhỏ. Nội soi sử dụng ống mềm có gắn camera siêu nhỏ đi từ hậu môn ngược lên để quan sát toàn bộ khung đại tràng.

Một số máy nội soi có độ phóng đại cao giúp các bác sĩ dễ phát hiện các tổn thương, khối u, polyp, ung thư hay các tổ chức tiền ung thư khác. Trong quá trình nội soi, bác sĩ có thể sinh thiết chẩn đoán mô học, can thiệp điều trị, cắt polyp hay khối u nhỏ ngay trong lúc nội soi. Đây là điều mà các phương tiện hình ảnh khác không thể thực hiện được.

Nếu có các dấu hiệu như táo bón kéo dài, đi đại tiện ra máu, sụt cân, chán ăn... bạn nên đưa bố đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa để được bác sĩ khám, chẩn đoán và có thể điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thường Duy

Đơn vị Nội soi tiêu hóa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7