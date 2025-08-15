Sai lầm về dinh dưỡng, tập luyện khiến phụ nữ khó giảm cân

Quan niệm bỏ bữa sáng, tập luyện cường độ cao, ăn quá nhiều chất xơ giúp giảm cân nhanh là những cách hiểu chưa đúng.

Bỏ bữa sáng giúp giảm cân nhanh

Bỏ bữa sáng có thể làm gián đoạn nhịp sinh học đường ruột, dẫn đến hạ đường huyết, thèm ăn, kém linh hoạt trong quá trình trao đổi chất. Một bữa sáng giàu chất xơ, cân bằng protein nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, điều chỉnh cảm giác thèm ăn suốt cả ngày.

Chất tạo ngọt nhân tạo tốt hơn đường

Nhiều chất tạo ngọt có thể gây rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột, độ nhạy insulin, tăng cảm giác thèm ăn. Sử dụng chất này trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường type 2.

Quá trình trao đổi chất giống nhau khi ăn các loại thực phẩm

Loại thực phẩm mà bạn ăn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất theo những cách khác nhau. Thành phần dinh dưỡng đa lượng (protein, carbohydrate, chất béo) và sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý calo. Ví dụ, thực phẩm giàu chất xơ thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường, trong khi món ăn chế biến sẵn có thể cản trở quá trình này.

Ăn nhiều chất xơ luôn tốt

Chất xơ rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột, nhưng quá nhiều chất xơ, đặc biệt từ thực phẩm bổ sung gây đầy hơi hoặc khó chịu cho hệ tiêu hóa. Hãy bổ sung chất xơ từ từ, ưu tiên chất dinh dưỡng từ trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt.

Tập thể dục cường độ cao thì trao đổi chất nhanh và tốt

Tập luyện quá sức có thể phản tác dụng bằng cách làm tăng nồng độ cortisol, rối loạn giấc ngủ và gây áp lực lên đường ruột và hormone. Hình thức tập luyện này có thể làm chậm quá trình giảm cân và giảm năng lượng. Phái đẹp nên có kế hoạch giảm cân bền vững đến từ thói quen vận động cân bằng, phục hồi đúng cách, giấc ngủ chất lượng, chế độ ăn uống bổ dưỡng.

Ăn khuya luôn dẫn đến tăng cân

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân. Nếu bữa tối của bạn lành mạnh, được kiểm soát khẩu phần thì ngay cả bữa ăn muộn hơn cũng ít có nguy cơ gây tăng cân. Tuy nhiên, thói quen việc ăn vặt vô tội vạ vào ban đêm thường góp phần gây khó tiêu, rối loạn giấc ngủ.

Phô mai sống tốt cho sức khỏe hơn nấu chín

Phô mai sống giữ được chất dinh dưỡng, cần chọn loại phù hợp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, phô mai nấu sơ hoặc nướng cũng tốt cho sức khỏe và thường dễ tiêu hóa hơn. Mỗi người nên chú ý tới phương pháp chế biến như hấp, xào hoặc nướng, tốt hơn so với chiên ngập dầu.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)