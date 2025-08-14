5 loại hạt giúp phái đẹp giữ dáng, cân bằng nội tiết tố

Hạt lanh, hạt bí ngô, hạt vừng, hạt hướng dương giàu chất xơ, magie, kẽm, chất béo lành mạnh giúp phái đẹp cân bằng hormone, vóc dáng cân đối.

Hạt lanh

Hormone ảnh hưởng đến nhiều quá trình của cơ thể như thay đổi tâm trạng, khả năng sinh sản. Hai hormone quan trọng với sức khỏe phái đẹp gồm estrogen và progesterone. Hai hormone này bị mất cân bằng đều gây ra nhiều vấn đề.

Hạt lanh có hàm lượng omega 3 và lignan cao giúp duy trì nồng độ estrogen ổn định, hữu ích cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Bạn rang hạt lanh để ăn trực tiếp hoặc xay thành bột và thêm vào các món ăn, đồ uống.

Hạt bí ngô

Loại hạt này giàu kẽm và magiê, giảm mụn trứng cá do nội tiết tố, thay đổi tâm trạng, tăng cường progesterone. Nhiều chất dinh dưỡng trong thực phẩm này giúp cải thiện loãng xương, tăng khả năng sinh sản, bảo vệ tim mạch.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương hỗ trợ phụ nữ cải thiện nội tiết tố nhờ có vitamin E, selen, kẽm, các axit béo omega điều hòa hoạt động của hormone estrogen. Phụ nữ thường xuyên ăn loại hạt này có thể giảm hội chứng tiền kinh nguyệt, ít đầy hơi, đau ngực, cáu gắt. Hạt hướng dương có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa được nhiều bệnh tật do rối loạn nội tiết tố nữ gây khó chịu cho phái đẹp.

Hạt hướng dương có nhiều dưỡng chất giúp phụ nữ giữ dáng, cân bằng hormone. Ảnh tạo bởi AI

Hạt vừng

Thực phẩm này giàu canxi, kẽm, chất béo lành mạnh giúp giảm viêm, cân bằng hormone estrogen và progesterone. Phụ nữ thường xuyên ăn loại hạt này hỗ trợ khả năng sinh sản, giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt.

Hạt vừng cũng cung cấp canxi, magie tốt cho xương khớp, giúp ích cho phụ nữ ngoài 30 tuổi khi mật độ xương suy giảm. Chúng giàu chất xơ, tăng cảm giác no lâu, giữ vóc dáng cân đối. Hạt vừng còn chứa nhiều protein, các loại vitamin, khoáng chất.

Hạt điều

Estrogen là hormone được sản xuất tự nhiên trong cơ thể, quan trọng đối với sức khỏe sinh sản, tim mạch, xương. Tuy nhiên, nếu estrogen được sản xuất quá mức có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như kinh nguyệt không đều, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), tăng cân, u xơ tử cung. Hạt điều chứa một chất gọi là axit anacardic, có tác dụng kháng estrogen tự nhiên. Một nắm hạt điều chứa khoảng 20 mg axit anacardic.

Loại hạt này là món ăn vặt phù hợp, bổ sung cho cơ thể các dưỡng chất tốt cho tim mạch, protein, chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa dồi dào. Phụ nữ tránh tiêu thụ trước bữa ăn vì lượng chất béo, calo cao làm giảm cảm giác đói trong bữa chính.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)