Sai lầm thường gặp khi đi du lịch dễ gây bệnh tiêu hóa

Nhiều người thường uống ít nước, ăn thực phẩm hàng quán có thể không đảm bảo vệ sinh khi đi du lịch dễ gây chướng bụng, ợ chua, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình, nhóm bạn chọn đi du lịch kết hợp nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thay đổi giờ giấc, thực phẩm ăn uống khi đi chơi có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ ra những sai lầm thường gặp khi đi du lịch dưới đây.

Ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

Người đi du lịch thường ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn. Một số nơi không tuân thủ quy định vệ sinh thực phẩm, bảo quản và chế biến sai cách hoặc sử dụng nguồn thực phẩm không đảm bảo dễ dẫn đến lây lan vi khuẩn và phát sinh độc tố. Ăn những thực phẩm mới, lạ tại điểm đến, cơ thể không quen có thể dẫn đến dị ứng.

Người đi chơi lễ nên chọn các nhà hàng đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh các món có khả năng gây dị ứng, hạn chế món lạ.

Không bổ sung đủ nước cho cơ thể

Ngồi tàu xe hoặc đi máy bay, di chuyển dưới trời nắng nóng, uống nhiều đồ uống có cồn... đều gây mất nước nhanh hơn. Cơ thể không được cung cấp đủ nước dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe, trong đó có các bệnh đường ruột như táo bón, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa.

Chế độ ăn thiếu cân bằng dinh dưỡng

Thiếu kiểm soát ăn uống khi xa nhà dẫn đến không đảm bảo cân bằng dinh dưỡng các nhóm chất. Người đi du lịch có xu hướng ăn nhiều thịt hơn, ít bổ sung rau củ quả, tiêu thụ nhiều đồ ngọt và các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Điều này làm tăng nguy cơ đầy bụng, khó tiêu, táo bón.

Món ăn nhiều dầu mỡ có thể gây rối loạn tiêu hóa. Ảnh: Linh Nguyễn

Dùng nhiều đồ uống có ga

Các đồ uống như nước ngọt có ga trong chuyến đi tiện lợi, giải khát tốt, nhất là vào ngày nắng. Tuy nhiên chúng thường gây khó chịu, đầy hơi khiến cơ thể mệt mỏi do làm tăng lượng đường trong máu.

Không chuẩn bị trước khi say tàu xe

Mặc dù say tàu, xe không phải là bệnh đường tiêu hóa nhưng nó lại liên quan mật thiết đến đường ruột, gây ra các cơn buồn nôn, ói mửa. Người dễ bị say tàu xe nhưng không chuẩn bị các biện pháp giảm triệu chứng, ăn quá no hoặc để bụng quá đói, tiêu thụ nhiều thực phẩm dầu mỡ, chua cay khiến buồn nôn tăng nặng. Ói mửa liên tục cũng làm cho cơ thể mệt mỏi, mất nước, ảnh hưởng tới chuyến đi.

Để phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa khi đi du lịch, bác sĩ Khanh khuyến cáo ăn chín uống sôi, sử dụng các sản phẩm nguồn gốc rõ ràng, uống nước đóng chai hoặc uống từ nguồn nước sạch, không ô nhiễm. Mang theo nước trong suốt hành trình và thường xuyên bổ sung đủ nước cho thể. Cân bằng các nhóm chất bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất trong bữa ăn, có thể bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột thông qua các loại sữa chua.

Tránh ăn thực phẩm gây đầy hơi trước khi di chuyển bằng tàu xe, máy bay khoảng 24-48 tiếng. Hạn chế uống rượu bia và các loại nước ngọt có gas. Hạn chế căng thẳng, tạo không gian ngủ thoải mái, ngủ đủ giấc, chuẩn bị quần áo phù hợp với khí hậu ở điểm đến. Không thức quá khuya, vui chơi và nghỉ ngơi hợp lý để giữ sức khỏe cho các chặng đường tiếp theo.

Ly Nguyễn