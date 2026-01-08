Sai lầm thường gặp của phái đẹp chăm sóc sức khỏe

Không khám phụ khoa sau sinh, cho rằng ung thư tử cung không phòng ngừa được hay kiêng tập thể dục khi mang thai là quan niệm chưa đúng.

Chu kỳ kinh nguyệt không đều luôn bình thường

Chu kỳ không đều phổ biến sau lần kinh nguyệt đầu và ở giai đoạn tiền mãn kinh do dao động hormone. Tuy nhiên, nếu kéo dài hoặc kèm ra máu quá nhiều hoặc ít, có thể là dấu hiệu của hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn tuyến giáp, khối u tử cung hoặc buồng trứng, thậm chí tiền ung thư hoặc ung thư. Phụ nữ nên thăm khám sớm.

Ung thư không thể phòng ngừa

Quan niệm "ung thư không thể phòng ngừa" là chưa đúng. Ung thư cổ tử cung và ung thư vú có thể phát hiện sớm nhờ tầm soát định kỳ. Tiêm phòng, xét nghiệm Pap và chụp nhũ ảnh có thể giúp phát hiện sớm bệnh, ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Không cần khám phụ khoa sau khi đã sinh đủ con

Ngay cả sau khi đã sinh đủ con, phụ nữ vẫn nên khám phụ khoa định kỳ. Khám ngực và cơ quan sinh sản giúp phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn mà xét nghiệm máu không tìm thấy, từ đó bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa biến chứng.

Thai phụ tránh ăn trái cây khô, không nên tập thể dục

Mẹ bầu vẫn có thể ăn trái cây khô và tập thể dục nhẹ nhàng. Nên tránh đu đủ sống, hạn chế dứa trong ba tháng đầu, ưu tiên nấu ăn tại nhà và hạn chế thức ăn cay hoặc không vệ sinh. Các bài tập đi bộ, thở hoặc thiền đều được khuyến khích.

Thụt rửa âm đạo là cần thiết

Âm đạo có khả năng tự làm sạch và duy trì pH cân bằng. Thụt rửa có thể phá vỡ cân bằng này, gây nhiễm trùng, mùi hôi hoặc dịch tiết bất thường. Chỉ cần vệ sinh bên ngoài bằng nước sạch và giữ khô ráo.

Các biện pháp tự nhiên có thể chữa mọi vấn đề hormone

Tập thể dục, kiểm soát cân nặng, chế độ ăn lành mạnh chỉ hỗ trợ cân bằng hormone. Phụ nữ bị rối loạn nội tiết tố cần được chẩn đoán bằng xét nghiệm, siêu âm và điều trị theo hướng dẫn bác sĩ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)