Tóc mỏng, da khô, thay đổi tâm trạng, mệt mỏi không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng hormone trong cơ thể.

Thay đổi về hormone ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Những loại hormone chính như estrogen, progesterone, testosterone tác động đến quá trình trao đổi chất, tâm trạng, giấc ngủ, nhận thức. Nhận biết sớm dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Tăng cân không rõ nguyên nhân

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của mất cân bằng nội tiết tố là tăng cân đột ngột không rõ nguyên nhân. Quá trình trao đổi chất chậm lại theo tuổi tác, sự dao động của estrogen, progesterone làm tăng lượng mỡ tích trữ, nhất là ở vùng bụng. Nồng độ hormone cortisol gây căng thẳng cao cũng góp phần tích tụ mỡ dù bạn tuân thủ chế độ ăn kiêng, tập thể dục đều đặn.

Mệt mỏi

Hormone tuyến giáp, cortisol, insulin đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa mức năng lượng. Suy giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động kém có thể khiến phụ nữ cảm thấy kiệt sức, trong khi suy thượng thận, tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone có thể làm suy giảm năng lượng. Xác định nguyên nhân mệt mỏi do nội tiết tố giúp bác sĩ điều trị đúng mục tiêu, phái đẹp điều chỉnh lối sống phù hợp.

Thay đổi tâm trạng

Sự dao động nội tiết tố ảnh hưởng đến sức khỏe cảm xúc. Những thay đổi về estrogen, progesterone, đặc biệt trong thời kỳ tiền mãn kinh có thể gây cáu kỉnh, lo lắng, thay đổi tâm trạng.

Rối loạn giấc ngủ

Khó ngủ, ngủ không sâu giấc là triệu chứng phổ biến khác của mất cân bằng nội tiết tố. Estrogen, progesterone có tác dụng điều hòa chu kỳ giấc ngủ. Sự mất cân bằng của hai hormone này dẫn đến mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm trong thời kỳ mãn kinh cũng tác động đến chất lượng giấc ngủ.

Tóc mỏng, rụng

Sức khỏe tóc gắn liền với nội tiết tố. Nồng độ estrogen giảm dẫn đến tóc mỏng. Nhận biết sớm nguyên nhân giúp phái đẹp điều chỉnh ăn uống, có phương pháp điều trị chuyên sâu để phục hồi sức khỏe.

Thay đổi về da

Mất cân bằng hormone ảnh hưởng đến kết cấu, độ ẩm, độ đàn hồi của da. Giảm estrogen thường gây khô da, hình thành nếp nhăn, nhiều vết chân chim. Trong khi đó, khi androgen tăng cao, xuất hiện mụn trứng cá, da nhờn.

Vấn đề về tiêu hóa

Hormone estrogen, progesterone ảnh hưởng đến nhu động ruột, sự cân bằng vi khuẩn đường ruột dẫn đến đầy hơi, táo bón, tiêu chảy. Phụ nữ có thể nhận biết dấu hiệu rối loạn tiêu hóa thường xuyên khi lớn tuổi. Thay đổi chế độ ăn, bổ sung men vi sinh góp phần giảm cảm giác khó chịu, cải thiện sức khỏe đường ruột.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)