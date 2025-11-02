Sai lầm khi ăn sáng làm chậm trao đổi chất

Bữa sáng không có protein và chất béo tốt hay chỉ uống nước ép khiến cơ thể khó trao đổi chất bình thường.

Ăn riêng bánh ngọt

Các loại bánh ngọt có hương vị thơm ngon nhưng có thể làm tăng lượng đường trong máu, sau đó giảm đột biến. Mỗi người nên kết hợp carbohydrate với protein hoặc chất béo lành mạnh giúp cơ thể xử lý thức ăn chậm, duy trì mức năng lượng ổn định suốt cả ngày.

Bỏ qua chất béo lành mạnh

Không phải tất cả chất béo đều xấu. Chất dinh dưỡng này cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Quả bơ, các loại hạt góp phần giúp cơ thể no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt mỗi ngày, tràn đầy năng lượng. Chất béo cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ những thực phẩm khác, từ nó nâng cao sức khỏe tổng thể.

Chỉ uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường năng lượng, tăng tập trung, hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2, bệnh Alzheimer, Parkinson, bệnh tim, ung thư. Đồ uống này cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa. Để tối đa lợi ích, bạn nên uống cà phê nguyên chất, không đường, duy trì mức vừa phải (khoảng 3-4 tách cà phê mỗi ngày, tương đương tối đa 400 mg caffeine).

Song, chỉ uống cà phê vào bữa sáng dễ gây hại cho sức khỏe. Cơ thể cần thực phẩm để cung cấp năng lượng cho não bộ, cơ bắp hoạt động suốt cả ngày. Kết hợp cà phê với một bữa ăn cân bằng sẽ duy trì lượng đường trong máu ổn định, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi.

Chỉ uống cà phê, không ăn sáng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Uống nhiều nước ép

Nhiều loại nước ép mua sẵn chứa nhiều đường, ít chất xơ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến nhưng không cung cấp đủ chất xơ cho quá trình trao đổi chất. Thay nước ép bằng trái cây nguyên quả, kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ có thể cân bằng hệ thống tiêu hóa, tăng cảm giác no, giữ dáng hiệu quả.

Không cung cấp protein

Protein cần nhiều năng lượng để tiêu hóa hơn carbohydrate, nhờ đó cơ thể đốt cháy nhiều calo. Mỗi người nên thêm các thực phẩm như trứng, sữa chua Hy Lạp hoặc hạt chia vào bữa sáng để tăng cường quá trình trao đổi chất.

Thiếu chất xơ

Chất xơ rất cần thiết cho bữa sáng lành mạnh vì hỗ trợ tiêu hóa tốt, kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ bệnh tật. Mỗi người nên ăn thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, quả mọng hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Chất xơ cần nhiều thời gian để tiêu hóa nên giúp no lâu hơn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)