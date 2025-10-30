5 dưỡng chất làm chậm lão hóa não

Choline, chất chống oxy hóa, vitamin B12 và D có thể bảo vệ tế bào, cân bằng cảm xúc và ghi nhớ tốt hơn.

Quá trình lão hóa não bộ thường bắt đầu từ tuổi trung niên, ảnh hưởng đến trí nhớ, sự tập trung. Một số dưỡng chất trong thực phẩm có thể hỗ trợ chức năng, phục hồi và làm chậm lão hóa não xảy ra.

Axit folic

Bổ sung axit folic có liên quan đến cải thiện nhận thức ở người mắc bệnh mạch máu nhỏ và suy giảm nhận thức. Kết hợp axit folic và vitamin B12 giúp điều chỉnh homocysteine, gián tiếp hỗ trợ quá trình hình thành myelin, giúp tăng tốc độ truyền tín hiệu trong não. Rau chân vịt, cải xoăn, đậu lăng, bánh mì nguyên cám giàu axit folic.

Choline

Choline cần thiết để tạo ra acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho trí nhớ, khả năng học tập, hỗ trợ cấu trúc tế bào thần kinh. Bổ sung dưỡng chất này góp phần tăng cường nhận thức và sự tập trung, ghi nhớ tốt hơn. Lòng đỏ trứng gan bò, thịt nạc, đậu nành, súp lơ cung cấp choline cho cơ thể.

Polyphenol

Polyphenol là hợp chất thực vật có tác dụng giảm viêm, căng thẳng oxy hóa, bảo vệ tế bào não, hỗ trợ lưu thông máu lên não. Polyphenol từ chế độ ăn uống có thể giảm viêm bằng cách tác động lên các con đường truyền tín hiệu quan trọng trong não, hỗ trợ khả năng phục hồi của tế bào thần kinh, tăng cường trí nhớ. Chất dinh dưỡng này có trong quả việt quất, dâu tây, nho, lựu, táo, dầu ô liu nguyên chất, nghệ, trà xanh.

Vitamin E

Đây là chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh, làm chậm quá trình suy giảm chức năng liên quan đến bệnh Alzheimer. Vitamin cũng bảo vệ tế bào não khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra. Vitamin này có trong hạt hướng dương, hạnh nhân, dầu ô liu, quả bơ, bông cải xanh...

Vitamin D

Ngoài vai trò với sức khỏe xương, nồng độ vitamin D thấp có liên quan đến suy giảm nhận thức, chứng mất trí nhớ. Mỗi người nên dành 10-30 phút mỗi ngày tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Sữa, cá béo, lòng đỏ trứng, nấm cũng cung cấp vitamin D. Xây dựng thói quen lành mạnh sớm như dinh dưỡng cân bằng, lối sống năng động giúp duy trì khả năng thích nghi, phục hồi, duy trì sức bền của não bộ theo thời gian.

Thiếu ngủ, lười vận động, ăn nhiều đường, chất béo bão hòa, muối hoặc thực phẩm chế biến sẵn, hút thuốc, uống nhiều rượu gây hại cho não. Thói quen đeo tai nghe âm lượng lớn cũng ảnh hưởng đến cơ quan này. Hạn chế căng thẳng kéo dài, không nên tiếp xúc nhiều với màn hình điện thoại trước khi ngủ, uống nhiều nước để phòng tránh suy giảm chức năng não.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)