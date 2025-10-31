5 món ăn uống màu đen tốt cho sức khỏe

Gạo lứt đen, đậu đen, mè đen thường giàu chất xơ, sắt, kẽm, magie, đạm thực vật và chống oxy hóa tốt cho tim, não bộ.

ThS.BS Nguyễn Thị Phương, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết anthocyanin và polyphenol trong thực phẩm đen có thể giúp trung hòa các gốc tự do, chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, ung thư.

Gạo lứt đen

Khác với gạo trắng đã tinh chế, gạo lứt đen còn giữ nguyên lớp cám chứa nhiều vitamin nhóm B, chất xơ và anthocyanin. Ăn gạo đen thường xuyên giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó bảo vệ hệ tim mạch. Lượng chất xơ dồi dào trong gạo đen còn kiểm soát đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ăn gạo đen thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Ảnh minh họa: AI

Vừng đen

Vừng đen giàu canxi, kẽm, đồng, magie là các khoáng chất thiết yếu cho hệ xương khớp và răng. Hàm lượng vitamin E và axit béo không bão hòa trong vừng đen có thể làm chậm tóc bạc sớm, khô xơ, nuôi dưỡng làn da mịn màng.

Đậu đen

Đậu đen hỗ trợ kiểm soát huyết áp nhờ chứa nhiều magiê và kali, có lợi cho tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Người bệnh thận cũng thường được khuyên dùng nước đậu đen rang để thanh nhiệt, lợi tiểu.

Quả mọng màu đen

Nho đen, việt quất đen, dâu tằm đen đều giàu hợp chất anthocyanin và resveratrol có tác dụng bảo vệ thần kinh. Chế độ ăn nhiều quả mọng màu đen có thể cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi. Hàm lượng vitamin C, K và chất xơ trong nhóm quả này có tác dụng tăng sức đề kháng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ tiểu đường type 2.

Tỏi đen

Tỏi đen có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giảm mỡ máu, chống viêm và hỗ trợ phòng chống ung thư. Allicin là hợp chất đặc trưng trong tỏi tươi, khi lên men được chuyển hóa thành S-allyl cysteine, có tính ổn định cao hơn và dễ hấp thu, bảo vệ sức khỏe.

Nấm mèo đen

Nấm mèo đen (mộc nhĩ) thường có trong nhiều món ăn truyền thống, chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol, góp phần điều hòa đường huyết và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Trà đen

Khác với trà xanh, trà đen trải qua quá trình oxy hóa hoàn toàn, tạo nên hương vị đậm đà và màu sắc đặc trưng. Trà đen chứa nhiều polyphenol, có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa, cải thiện chức năng mạch máu.

Hạt óc chó đen

Hạt óc chó đen giàu axit béo omega-3 và melatonin tự nhiên, hỗ trợ giảm viêm, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Mỗi người nên dùng 30 g hạt óc chó mỗi ngày để bổ sung chất béo lành mạnh cho cơ thể.

Khi dùng thực phẩm đậm màu, cách chế biến nên hạn chế chiên rán sâu, sử dụng quá nhiều muối hoặc dầu mỡ nhằm bảo tồn tối đa dưỡng chất. Dù lợi ích từ thực phẩm màu đen lớn song bác sĩ Phương nhấn mạnh không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay thế chế độ ăn cân bằng, đa dạng.

Thanh Ba