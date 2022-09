Rượu vang đỏ có thể làm thuyên giảm bệnh về đường hô hấp

Nhâm nhi một ít rượu vang có thể hỗ trợ giảm chất nhầy ở hệ hô hấp do cảm lạnh hoặc căn bệnh hô hấp khác.

Rượu vang đỏ là thức uống có khả năng hỗ trợ hệ tim mạch tốt. Theo Mayo Clinic, những hợp chất chống oxy hóa trong rượu như flavonoid resveratrol có thể giúp ngăn ngừa bệnh mạch vành, một tình trạng dẫn đến các cơn đau tim. Ngoài công dụng này, hàm lượng flavonoid còn có lợi ích chống virus và kháng viêm rất tốt. Hai khả năng này đã được Viện Linus Pauling xác nhận có thể giúp chống lại một số bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Bệnh cảm lạnh

Cảm lạnh hay bị nhiễm trùng do virus rhinovirus là một dạng bệnh lý nhiễm trùng qua đường hô hấp trên. Khi mắc phải tình trạng này, khoang mũi của người bệnh sẽ tiết ra chất nhầy, hình thành nên các triệu chứng như nghẹt mũi, chảy nước mũi. Nguyên nhân xảy ra hiện tượng này là do cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể để chống lại sự tấn công của vi khuẩn và virus.

Để làm thuyên giảm cảm giác khó chịu do chất nhầy gây ra, người bệnh có thể nhâm nhi một chút rượu vang. Theo các nhà khoa học lý giải, hợp chất resveratrol có trong rượu vang đỏ có thể ngăn chặn hai phân tử gây nhiễm trùng là sphingosine kinase, phospholipase D.

Bệnh hô hấp mạn tính

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học về Hô hấp của Mỹ, hàm lượng flavonoid trong thực phẩm có liên quan đến việc giảm ho và hỗ trợ tiêu đờm. Lợi ích này do các thành phần chống oxy hóa, chống viêm của flavonoid. Do đó, khi đi vào cơ thể, hoạt chất này sẽ trở thành nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa cơn ho mạn tính và đờm.

Rượu vang đỏ có thể giúp hỗ trợ thuyên giảm chất nhờn. Ảnh: Freepik

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) xảy ra khi có tổn thương ở mô phổi không thể phục hồi. Về lâu dài bệnh sẽ gây khó thở, tồn tại suốt đời với người bệnh. Theo các nhà khoa học, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ lớn nhất của bệnh và cách duy nhất để làm chậm sự tiến triển của bệnh là ngừng hút thuốc. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy resveratrol, một hợp chất chống viêm tìm thấy trong vỏ của các loại trái cây màu đỏ như nho có thể làm chậm quá trình viêm liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Theo đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm tác động của resveratrol trên mẫu dịch phổi được lấy từ 15 người hút thuốc và 15 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Kết quả cho thấy khi sau thêm resveratrol vào sẽ làm giảm hơn một nửa lượng interleukin-8 trong mẫu được kích thích cho cả hai đối tượng tham gia nghiên cứu. Việc sản xuất interleukin-8 sẽ góp phần thúc đẩy phản ứng viêm và gây tổn thương cho phổi.

Theo các nhà khoa học lý giải, những người mắc bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính thường có lượng đại thực bào cao (tế bào bạch cầu đặc biệt) hơn bình thường. Các tế bào này tham gia vào quá trình viêm và khiến phổi giải phóng các chất hóa học interleukin-8.

Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống ở Mỹ, mỗi người chỉ nên tiêu thụ rượu vang ở một lượng vừa phải. Mức khuyến nghị cho phụ nữ là một ly rượu và hai cho nam giới. Ngoài ra, Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng khuyến cáo thói quen uống quá nhiều rượu có thể làm tăng mức độ của một số chất béo trong máu (chất béo trung tính). Chất này khi kết hợp với lượng cholesterol LDL (xấu) cao hoặc cholesterol HDL (tốt) thấp sẽ hình thành nên sự tích tụ chất béo trong thành động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

