Rụng tóc nhiều có phải do ung thư?

Gần đây tôi bị rụng tóc rất nhiều, nhất là sau khi gội đầu, sấy tóc. Tóc mỏng đi rõ rệt, đây có phải là dấu hiệu ung thư không? (Nguyễn Lan, Cà Mau)

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc như thiếu dinh dưỡng, rối loạn nội tiết, nấm da dầu, di truyền, hóa trị, xạ trị... Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn rụng tóc là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư.

Tóc rụng do di truyền thường nghiêm trọng và diễn ra nhanh hơn khi lớn tuổi, có thể phân thành hói đầu kiểu nam (tóc giảm dần từ trước trán ra sau) và hói đầu kiểu nữ (tóc thưa, rụng nhiều ở đỉnh đầu, ở ngôi giữa). Các vấn đề như nấm da đầu, tạo kiểu (uốn, ép, tẩy tóc...), chăm sóc không đúng cách, thay đổi nội tiết tố trong cơ thể khi mang thai, sinh con, mãn kinh... dễ gây rụng tóc. Thiếu hoặc suy dinh dưỡng, căng thẳng kéo dài, mắc bệnh tự miễn (lupus, viêm khớp dạng thấp), bệnh tuyến giáp... cũng dẫn đến rụng tóc thành mảng.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các phương pháp điều trị như hóa trị và xạ trị có thể tác động đến các tế bào phân chia nhanh như các tế bào nang tóc, gây rụng tóc tạm thời. Tóc rụng thường bắt đầu sau 2-4 tuần từ khi bắt đầu hóa trị. Phần lớn người bệnh mọc tóc trở lại sau khi kết thúc điều trị khoảng 4-6 tuần. Mức độ rụng tóc phụ thuộc vào loại thuốc và liều lượng thuốc sử dụng. Một số thuốc có thể khiến tóc rụng vĩnh viễn. Liều tích lũy và tần suất sử dụng thuốc dễ tác động đến mức độ tổn thương tế bào nang tóc.

Xạ trị làm rụng tóc khu trú tại vùng chiếu xạ, thường xảy ra ở người bệnh ung thư đầu - mặt - cổ. Mức độ rụng tóc và khả năng mọc lại tóc phụ thuộc vào liều lượng và số đợt xạ trị, kỹ thuật xạ trị... Thuốc nhắm trúng đích, một số thuốc nội tiết cũng có thể gây tác dụng phụ rụng tóc. Một số thuốc nội tiết có thể dẫn đến rụng tóc tạm thời nhưng thường không nghiêm trọng như hóa trị hay xạ trị vùng đầu.

Nếu bạn rụng tóc thường xuyên và lượng nhiều nên đến bệnh viện khám để bác sĩ kiểm tra, xác định nguyên nhân, từ đó có hướng khắc phục kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh