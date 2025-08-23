Khi nào cần xạ trị ung thư da?

Tôi vừa được chẩn đoán ung thư da giai đoạn một, bác sĩ tư vấn phẫu thuật. Trong trường hợp nào được xạ trị để điều trị bệnh? (Hoàng Thanh An, Đồng Nai)

Trả lời:

Để điều trị ung thư da, bác sĩ thường phẫu thuật cắt bỏ mô ung thư và mô xung quanh khoảng 1-2 cm, sau đó tạo hình thẩm mỹ. Tùy vào kết quả giải phẫu bệnh, bác sĩ có thể chỉ định xạ trị hoặc không. Nếu ung thư da có nguy cơ tái phát, di căn hoặc mặt cắt mô xung quanh có tế bào ác tính, bác sĩ chỉ định xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, ngăn nguy cơ tái phát di căn.

Xạ trị là phương pháp sử dụng sóng năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Một số trường hợp ung thư da có khối u quá lớn, lan rộng không thể phẫu thuật an toàn..,. bác sĩ sẽ chỉ định xạ trị. Với ung thư da ở giai đoạn muộn, di căn xa, phương pháp xạ trị có tác dụng giúp thu nhỏ khối u, giảm đau, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bác sĩ Vinh tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào tình trạng u, loại ung thư và vị trí khối u, bác sĩ chỉ định liều tia xạ phù hợp. Tia xạ cần đến vùng có khối u càng chính xác càng tốt, đảm bảo an toàn cho tế bào lành tính xung quanh. Trong và sau khi xạ trị, người bệnh nên hạn chế để vùng da xạ trị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày nên rửa da bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ, sau đó lau khô. Mặc quần áo rộng rãi để tránh ma sát, kích ứng. Người bệnh không nên chà xát hoặc xoa bóp vùng điều trị.

Ung thư da là tình trạng tế bào da phát triển không kiểm soát. Có ba loại thường gặp là ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư hắc tố (các nốt ruồi ác tính). Trong đó, ung thư hắc tố nguy hiểm, xâm lấn sâu, tiến triển nhanh từ các nốt ruồi, bớt hắc tố, đồi mồi, di căn sang các bộ phận khác. Nếu không được phát hiện sớm, ung thư hắc tố ác tính lan rộng bên dưới bề mặt da và khó loại bỏ hơn.

Bức xạ từ tia cực tím của ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư da. Một số yếu tố khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh này gồm nhiều nốt ruồi, da cháy nắng, lớn tuổi, thường xuyên tiếp xúc với than, nhiệt độ cao, tia X...

Để hạn chế nguy cơ ung thư da, mỗi người nên tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời vào các giờ có tia cực tím cao (10h-15h). Khi ra ngoài nên mặc áo khoác, đội nón rộng vành. Khi da có u nhỏ, vết loét lâu lành, vết sần sùi có vảy, nốt ruồi màu sắc lạ, ngứa, bờ không rõ ràng, không đối xứng... người bệnh nên đến chuyên khoa Ung Bướu hoặc Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ khám để bác sĩ tìm nguyên nhân, điều trị phù hợp.

BS.CKI Lê Ngọc Vinh

Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM