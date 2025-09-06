Cách giảm tác dụng phụ khi hóa trị

Chia nhỏ bữa ăn, ưu tiên món mềm, ngủ đủ giấc, đi bộ thường xuyên giúp người bệnh ung thư đang hóa trị duy trì sức khỏe, giảm tác dụng phụ.

Hóa trị là phương pháp sử dụng thuốc hóa chất đưa vào cơ thể để tiêu diệt và ngăn chặn tế bào ung thư phát triển đồng thời hạn chế quá trình di căn. Thuốc có thể ảnh hưởng đến cả tế bào ác tính và tế bào lành tính, do đó gây nhiều tác dụng phụ như mệt mỏi, suy nhược cơ thể, buồn nôn, rụng tóc, mất vị giác, thiếu máu, xuất huyết...

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng dẫn một số cách giúp giảm nhẹ tác dụng phụ do hóa trị.

Chế độ ăn cân bằng

Người bệnh nên xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm để duy trì năng lượng và sức khỏe tổng thể. Người bệnh ưu tiên các loại rau, củ, quả, ngũ cốc nguyên hạt, chất đạm và chất béo lành mạnh. Chia nhỏ bữa ăn giúp giảm buồn nôn, chế biến mềm để dễ nuốt, tiêu hóa tốt hơn. Tránh các món cay, nóng, nhiều dầu mỡ để không làm nặng hơn các triệu chứng rát họng, khó tiêu có thể xảy ra do tác dụng phụ khi hóa trị.

Uống đủ nước, khoảng hai lít mỗi ngày (lượng nước có thể thay đổi tùy theo cân nặng cũng như các vấn đề bệnh lý khác đi kèm...), không đợi khát mới uống nhằm duy trì lượng nước trong cơ thể và hỗ trợ chức năng thận.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nghỉ ngơi và tập thể dục phù hợp

Ngủ đủ giấc (7-8 giờ mỗi đêm), nghỉ ngơi 20-30 phút buổi trưa để giảm mệt mỏi và không làm gián đoạn giấc ngủ đêm. Người bệnh không nên gắng sức trong lao động hay sinh hoạt hàng ngày, ưu tiên các hoạt động như thiền, hít thở sâu căng thẳng để thư giãn tâm trí.

Bác sĩ Sỹ cho biết thực hiện các hoạt động thể dục nhẹ như đi bộ, bơi lội, đạp xe, yoga... mỗi ngày ít nhất 30 phút góp phần tăng cường lưu thông máu, bớt mệt mỏi. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại.

Tư vấn tâm lý

Các buổi tư vấn với bác sĩ tâm lý có thể giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng, lo lắng. Tham gia các nhóm hỗ trợ ung thư để kết nối và nhận những lời khuyên thực tế từ những người bệnh khác, có lợi cho sức khỏe tổng thể nói chung và sức khỏe tinh thần nói riêng. Người bệnh nên tuân theo hướng dẫn điều trị, tái khám định kỳ theo lịch hẹn. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, xử trí phù hợp.

Bảo Trâm