Rửa mũi xoang hàng ngày được không?

Tôi bị viêm xoang mạn tính, nặng hơn khi giao mùa, rửa mũi xoang hàng ngày có hết không? (Kim Trang, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Xoang là các hốc rỗng chứa không khí phía sau xương gò má và trán, giúp làm ẩm, làm ấm không khí hít vào, dẫn lưu dịch mũi. Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang viêm, phù nề, tăng tiết dịch, tắc lỗ thông xoang khiến dịch không thoát ra ngoài. Dịch nhầy ứ đọng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến viêm nặng hơn, gây nghẹt mũi, chảy mũi, hắt hơi, thở bằng miệng, đau nhức vùng mũi xoang. Triệu chứng tái phát liên tục, kéo dài trên 12 tuần được xem là viêm xoang mạn tính.

Rửa mũi xoang hỗ trợ làm sạch khoang mũi và các xoang bằng dung dịch muối sinh lý. Phương pháp này làm loãng và dẫn lưu dịch nhầy, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn cùng các tác nhân gây dị ứng, dịu niêm mạc mũi. Rửa mũi xoang thường được thực hiện bằng các dụng cụ chuyên dụng như bình rửa hoặc chai xịt áp lực nhẹ. Bạn bị viêm xoang mạn tính, hay nặng hơn khi giao mùa, có thể rửa mũi xoang 2-3 lần mỗi ngày bằng nước muối sinh lý. Rửa mũi đúng cách hàng ngày góp phần giảm nguy cơ tái phát, bội nhiễm khi thời tiết thay đổi.

Bác sĩ Phúc Anh đang nội soi mũi cho người bệnh viêm xoang. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên sử dụng nước muối sinh lý 0,9% (NaCl) đã được tiệt trùng, mua tại các nhà thuốc. Tránh tự pha chế do không đảm bảo điều kiện vệ sinh, không đúng tỷ lệ pha chế sẽ gây hại cho vùng niêm mạc mũi, họng. Không xịt rửa mũi với áp lực mạnh vì có thể kích ứng niêm mạc mũi, khô mũi.

Để rửa mũi đúng, nên cúi người nhẹ về phía bồn rửa, nghiêng đầu sang một bên sao cho tai phía dưới hướng xuống. Há nhẹ và thở bằng miệng để tránh sặc. Đặt đầu bình rửa vào lỗ mũi cao hơn, nghiêng hoặc bóp nhẹ để dung dịch chảy từ lỗ mũi này sang lỗ mũi kia, cuốn theo dịch nhầy và chảy ra ngoài. Sau khi rửa, xì mũi nhẹ nhàng để loại bỏ phần dung dịch và dịch tiết còn lại, tránh xì mạnh gây tổn thương niêm mạc. Thực hiện tương tự với bên mũi còn lại.

Nếu sau khi rửa mũi xoang đều đặn mỗi ngày mà triệu chứng vẫn nghẹt mũi, đau đầu, chảy mũi đặc kéo dài, bạn nên đi khám tại khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ đánh giá tình trạng viêm xoang và điều trị phù hợp.

ThS.BS.CKI Diệp Phúc Anh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM