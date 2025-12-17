Viêm xoang trở nặng khi trời lạnh

TP HCMAnh Linh, 30 tuổi, đau đầu dữ dội, nôn ói, mắt phải sưng, nhìn mờ, bác sĩ chẩn đoán viêm xoang tái phát gây biến chứng.

Anh Linh có tiền sử viêm xoang mạn tính, thường tái phát và nặng khi trời lạnh. Lần này thời tiết TP HCM chuyển lạnh vào cuối tháng 11, viêm xoang tái phát khiến anh sốt, nghẹt mũi, đau đầu, uống thuốc không cải thiện nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy niêm mạc mũi của anh Linh phù nề, khe giữa xuất tiết dịch nhầy mủ, họng sung huyết, vẹo vách ngăn, polyp mũi, dây thanh phù nề, giới hạn vận nhãn (hạn chế khả năng di chuyển của nhãn cầu) hướng nhìn lên, trên ngoài và trên trong.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết ảnh chụp CT thấy anh Linh bị dày niêm mạc xoang hàm, sàng, trán, bướm hai bên; tụ dịch xoang bướm hai bên và sàng phải, lỗ ngách hai bên tắc. Ảnh chụp MRI ghi nhận hốc mắt cơ chéo trên bên phải kích thước lớn nhẹ, mô dưới da vùng mí mắt phải dày nhẹ bắt thuốc cản quang mạnh khả năng do viêm.

Bác sĩ Hằng (phải) đang phẫu thuật cho anh Linh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hằng chẩn đoán anh Linh viêm đa xoang nhầy mủ đã biến chứng viêm tổ chức hốc mắt phải, chỉ định nhập viện. Tuy nhiên, sau một ngày điều trị, tình trạng không giảm, bác sĩ phẫu thuật loại bỏ ổ viêm, dẫn lưu mủ, khai thông các xoang bị bít tắc nhằm ngăn ổ viêm lan rộng gây biến chứng, nguy cơ ảnh hưởng nội sọ. Êkíp sử dụng hệ thống định vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp nội soi loại bỏ ổ viêm, dẫn lưu sạch mủ, cắt polyp, rửa sạch các xoang. Hậu phẫu, anh Linh giảm các triệu chứng, xuất viện sau ba ngày, tái khám ổn định.

"Trời lạnh khiến niêm mạc mũi nhạy cảm hơn, mất độ ẩm, giảm khả năng lọc bụi bẩn, vi khuẩn và các dị nguyên trong không khí dễ xâm nhập hệ hô hấp gây bệnh", bác sĩ Hằng giải thích, thêm rằng cuối năm thường ghi nhận nhiều ca bệnh viêm xoang hơn so với bình thường.

Bác sĩ Hằng đang nội soi cho anh Linh lúc tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sự thay đổi nhiệt độ cũng kích hoạt phản xạ co mạch, dòng khí lưu thông bị cản trở. Nồng độ bụi, nấm mốc và dị nguyên tăng cao trong môi trường kín vì thói quen hay đóng cửa trời lạnh, càng khiến nhiễm trùng tái phát. Các yếu tố này cộng hưởng khiến viêm xoang dễ diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm ở mắt, tai, nội sọ, mạch máu, thần kinh, xương. Nguy cơ cao ở người có tiền sử viêm xoang mạn tính, nhiều bệnh nền, lớn tuổi.

Bác sĩ Hằng khuyến cáo người mắc bệnh nền như tiểu đường, hen phế quản, suy giảm miễn dịch hoặc viêm mũi dị ứng kéo dài, nguy cơ viêm xoang tiến triển nhanh hơn. Nhóm người bệnh này khi xuất hiện đau nhức xoang tăng, sốt, sưng vùng mắt, chảy mũi mủ kéo dài, cần đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để khám và điều trị kịp thời.

Cách phòng viêm xoang biến chứng là tránh các yếu tố gây bệnh như virus cảm cúm, tiêm vaccine phòng cúm. Hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng như lông động vật, phấn hoa, hóa chất. Giữ ấm mũi xoang, không hút thuốc lá, tăng cường hệ miễn dịch, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động mỗi ngày. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ.

Uyên Trinh